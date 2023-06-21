زياش يتوصل إلى اتفاق مع النصر السعودي

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي توصل لاتفاق شفهي كامل مع النصر السعودي للانضمام إلى "العالمي".

وأضاف أنه تم التوافق على البنود الشخصية، وأن العقد يمتد حتى صيف 2026.

وأوضح أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن الاتفاق بين الناديين سيحصل قريبا، وتحضّر العقود ثم تراجع تمهيدا للتوقيع عليها.

وتابع رومانو أن تشلسي لن يكتفي فقط ببيع زياش (30 عاما) بل هناك مفاوضات للاستغناء عن أكثر من لاعب للأندية السعودية، بينهم السنغاليان خاليدو كوليبالي (الهلال) والحارس إدوارد ميندي (الأهلي).

وفي السياق كشف رومانو أيضا أن الهلال توصل أيضا لاتفاق شفهي مع كوليبالي قائد منتخب السنغال، وينص على الموافقة على البنود الشخصية ومدة العقد (3 سنوات)، وختم أن الاتفاق بين الهلال وتشلسي في مراحله النهائية.