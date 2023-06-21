رحيل المدرب فليك واستبعاد لاعبين.. هل يحتاج منتخب ألمانيا لثورة بعد الإخفاقات الأخيرة؟

دافع رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم عن المدير الفني هانزي فليك عقب الهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، لكنه حذر من أن بعض اللاعبين لن يستدعوا مجددا.

ولم يحقق المنتخب الألماني بذلك أي انتصار في آخر 4 مباريات ودية له، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقررة بعقر داره في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل.

وتصاعدت انتقادات وسائل الإعلام لهانزي فليك الذي اعترف عقب مباراة أمس في مدينة "غلسنكيرشن" بأن بعض الأشياء التي قام بتجربتها لم تفلح.

وقال فولر المهاجم والمدرب السابق للمنتخب الألماني إن "هانزي فليك سيئ الحظ في تصرفه فيما يتعلق باللاعبين.. جرب كل شيء من أجل ضمان النجاح".

وكان فولر قد تولى منصب مدير المنتخب الألماني حتى يورو 2024، بعد إقالة أوليفر بيرهوف من المنصب عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف فولر "ربما عندما بدأت مهام منصبي قللت من شأن تدنّي المستوى، لكن الفريق ليس بالجودة العالية التي كان عليها قبل أعوام قليلة".

وتابع "لدينا لاعبون من الدرجة الأولى حقا لكن لدينا أيضا لاعبون بمستويات أقل وأنا أثق بأنهم لن يشاركوا في البطولة الأوروبية. دون تحديد أسماء، قدموا أقصى ما لديهم وسيكون من الصعب عليهم المشاركة في البطولة الأوروبية وتقديم المستويات المطلوبة".

وأضاف فولر "الآن علينا ضمان استدعاء العناصر المناسبة للمنتخب في المنافسات الدولية القادمة".

وهذه المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها رجال المدرب هانزي فليك في تحقيق الفوز بعد الخسارة أمام بلجيكا 2-3 في 28 مارس/آذار الماضي، والتعادل مع نظيره الأوكراني 3-3 والخسارة أمام المنتخب البولندي بهدف نظيف.

وجاءت خسارة كولومبيا لتعمق محنة "المانشافت"، وحققت فوزا تاريخيا لأنه الأول لمنتخب "إيل تريكولور" في تاريخ المواجهات الخمس التي جمعت بينهما حتى الآن.

وسجل هدفي كولومبيا خوان كوادرادو ظهير يوفنتوس.