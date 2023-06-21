تمهيدا لرحيل الألماني غوندوغان.. مانشستر سيتي يضم كوفاسيتش من تشلسي

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش من تشلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مانشستر سيتي المتوج في الموسم المنقضي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سيدفع في البداية 25 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عاما، بينما تعتمد الخمسة ملايين جنيه إسترليني الأخرى على متغيرات ومكافآت.

وكان كوفاسيتش الذي انضم إلى تشلسي قادما من ريال مدريد عام 2018، بصدد بدء العام الأخير من عقده مع "البلوز".

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يسعى الآن لإبرام اتفاقه مع اللاعب.

وسيصبح كوفاسيتش أولى صفقات مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم وسيعزز خيارات المدير الفني بيب غوارديولا في وسط الملعب، في الوقت الذي تبدو فيه الصورة ضبابية بشأن مستقبل الألماني إلكاي غوندوغان مع الفريق.

وينتهي عقد الدولي الألماني مع مانشستر سيتي نهاية الشهر الجاري، ولم يجر التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الألماني الدولي حول التجديد.

وقد يصبح كوفاسيتش المتوج بلقب دوري الأبطال 3 مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع تشلسي، واحدا من عدة لاعبين يرحلون عن صفوف تشلسي، حيث يتحرك المدير الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو لتقليص العدد الإجمالي للاعبين في الفريق.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء بالفعل ضم لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي من تشلسي، في حين يتأهب 3 لاعبين من تشلسي للانضمام إلى الدوري السعودي وهم: المغربي حكيم زياش (النصر) والسنغاليان خاليدو كوليبالي (الهلال) والحارس إدوارد ميندي (الأهلي).