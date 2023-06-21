تقرير: أرسنال يضم هافرتس لاعب تشلسي في ثاني أغلى صفقة بتاريخ "المدفعجية"

ذكر موقع "ذا أثليتيك" (The Athletic) اليوم الأربعاء أن أرسنال توصل لاتفاق من حيث المبدأ لضم الألماني كاي هافرتس لاعب تشلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (82.72 مليون دولار).

وأكد التقرير أن هافرتس توصل لاتفاق بخصوص بنود العقد، وأن أرسنال سيدفع 62 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم اللاعب (24 عاما) مع وجود إضافات أخرى بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني.

وسيصبح هافرتس -إذا انضم- ثاني أغلى صفقة في تاريخ أرسنال بعدما دفع النادي 72 مليون جنيه إسترليني لضم نيكولا بيبي لاعب ساحل العاج في 2019.

وكان الألماني الدولي هافرتس انضم إلى تشلسي بعقد لـ5 سنوات في 2020 مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، بعدما قضى موسمين رائعين مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

ومع تشلسي، فاز هافرتس بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، وسجل هدف الانتصار في نهائي 2021 أمام مانشستر سيتي.

وشغل هافرتس عدة مراكز في خطي الهجوم والوسط، وسجل 14 هدفا خلال موسم 2021-2022، لكنه اكتفى بـ9 أهداف الموسم الماضي، حيث عانى تشلسي تحت قيادة 3 مدربين مختلفين، واحتل المركز 12.

ويتطلع تشلسي لبيع مجموعة من لاعبيه بعدما أنفق أكثر من 600 مليون يورو (655.74 مليون دولار) لضم لاعبين جدد منذ انتقال ملكية النادي العام الماضي إلى مجموعة استثمارية بقيادة رجل الأعمال الأميركي تود بولي وكليرليك كابيتال.

واحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي، وتأهل لدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

ويتطلع أرسنال لتعزيز خط الوسط أيضا، وسط تكهنات بقرب التعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط ويستهام يونايتد.