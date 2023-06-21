تقارير: غوندوغان لاعب سيتي سينضم لبرشلونة في انتقال مجاني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) وشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) اليوم الأربعاء أن إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سينضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في انتقال مجاني.

وسيرحل غوندوغان عن سيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت 7 سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا، منها 5 ألقاب للدوري المحلي.

وكان غوندوغان أول لاعب يضمه بيب غوارديولا بعد توليه تدريب سيتي في 2016 رغم أن اللاعب الألماني كان يعاني حينها من إصابة في الركبة أثناء وجوده مع بروسيا دورتموند.

وأثبت هذا اللاعب أنه رجل المناسبات الكبيرة مع سيتي، خاصة في آخر موسمين، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة في مسيرة ناديه.

وسيترك غوندوغان سيتي بعدما خاض أكثر من 300 مباراة وسجل 60 هدفا.

وسيمثل هذا اللاعب إضافة كبيرة إلى تشكيلة المدرب تشافي في برشلونة، خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس عقب 18 عاما في صفوف بطل إسبانيا.

وأحرز برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه فشل في العبور من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخرج قبل نهائي كأس الملك.