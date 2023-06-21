إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية لشتمه حكما إنجليزيا

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الايطالي 4 مباريات لشتمه حكم المباراة النهائية من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والتي خسرها فريقه أمام إشبيلية في 31 مايو/أيار.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن مورينيو سيمنع من قيادة فريقه "في المباريات الأربع المقبلة في منافسات يويفا وذلك لتوجيهه كلاما بذيئا تجاه أحد الحكام".

وبعد مباراة مشدودة الأعصاب انتهت باللجوء لركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات بملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست -عقب انتهاء اللقاء- أظهر توجه الفني البرتغالي مراراً وتكراراً بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ "العار".

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعباً، 7 منهم من روما، بينما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

وتم استهداف الحكم الإنجليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست.

وقالت هيئة الحكام الإنجليزية "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

كما غرم "يويفا" نادي روما بمبلغ 50 ألف يورو، ومنع أنصاره من حضور مباراته المقبلة بسبب "إطلاقهم ألعابا نارية ورمي مقذوفات والقيام بأعمال تخريب واضطرابات في المدرجات".