يدربون ربع أندية البريميرليغ.. المدربون الإسبان يغزون الدوري الإنجليزي الممتاز

تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاعتماد على المدربين الإسبان، إذ تعاقد نادي بورنموث مع إندوني إيراولا الذي برز في الموسمين الماضيين مع فريق رايو فاليكانو، ليبدأ رحلة جديدة في البريمرليغ.

وترى صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن التحدي الجديد لإيراولا لن يكون على الخطوط فقط، بل سيكون تحت مجهر الإعلام الذي سيضعه في مقارنة دائمة مع مواطنيه مع الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي.

والحديث هنا يدور حول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مع أرسنال، وأوناي إيمري مع أستون فيلا، وأخيرا جولين لوبيتيغي مع وولفرهامبتون واندرز.

🗣 "A brave side who pressure the ball." 🗣 "We have to do our bit for the people." 🗣 "I prefer us to play at a high pace." What style of football can we expect to see from an Andoni Iraola team? ⬇️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 20, 2023

ويُعد غوارديولا وأرتيتا من مدربي النخبة؛ فالأول قاد مانشستر سيتي لاحتكار لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية، أما الثاني فصنع لأرسنال فريقا قويا كان قريبا من التتويج باللقب في الموسم المنتهي لولا سوء النتائج في الأمتار الأخيرة التي حولت بوصلة البطولة إلى "السيتزنز".

وتقول "سبورت" "قام الثنائي ببناء فرق تنافسية للغاية وتلعب كرة قدم ممتعة وكلاهما يتمتع بالخبرة اللازمة للتعامل مع الأوقات الصعبة ومع دكة بدلاء مليئة بالمواهب".

ومن المتوقع أن يستمر التنافس على اللقب خلال النسخة الجديدة 2023-2024 بين مانشستر سيتي وأرسنال، وفق الصحيفة الإسبانية.

ولا يقل الدور الذي قام به إيمري ولوبيتيغي مع أستون فيلا وولفرهامبتون عن بيب وأرتيتا، على اعتبار أنهما نجحا في انتشال فرقهما من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.

ووصل إيمري إلى أستون فيلا والفريق في المركز 16 بعدما جمع 13 نقطة في 12 مباراة، لتسهم تكتيكاته "الثورية" وأسلوبه في ارتقاء الفريق إلى المركز السابع في نهاية الموسم برصيد 61 نقطة، ليتأهل "الفيلانز" إلى دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم، وهو ما يطيل بقاء المدرب الإسباني مع الفريق، وفق "سبورت".

وواجه لوبتيغي وضعا مماثلا مع ولفرهامبتون الذي كان في ذيل الترتيب عندما وصل المدرب الجديد، فأخذ على عاتقه مهمة حل المشاكل خطوة بخطوة إلى أن ابتعد عن مناطق الخطر مرورا إلى الاستقرار في المركز 13 برصيد 41 نقطة.

5 Spanish coaches (25%) will be leading teams in the Premier League next season 🇪🇸 Pep Guardiola

Mikel Arteta

Unai Emery

Julen Lopetegui

Andoni Iraola How many of them will be able to secure European qualification?#TheGameStartsNow pic.twitter.com/V1l4dg7x7H — Betano Nigeria (@Betano_Nigeria) June 20, 2023

كل ذلك يضع حملا ثقيلا على كتفي إيراولا المطالب بتقديم كرة قدم جميلة على أرض الملعب، تتسم بالاستحواذ واللعب الهجومي كما يفعل مواطنوه مع أنديتهم.

ويتعين على إيراولا حل مشاكل الفريق الدفاعية بوصفه الفريق الثالث الأكثر استقبالا للأهداف في الموسم المنتهي، حيث اهتزت شباكه 71 مرة بعد ساوثهامبتون (73) وليدز يونايتد (78).

وينتظر بورنموث وصول إيراولا في الأيام القليلة القادمة من أجل بدء التحضير للموسم الجديد، الأمر الذي سيرفع عدد المدربين الإسبان في البريميرليغ إلى 5؛ مما يعني 25% من عدد المدربين، وهي ثاني أكثر جنسية بين مدربي البطولة بعد الإنجليز.