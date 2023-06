يدربون ربع أندية البريميرليغ.. المدربون الإسبان يغزون الدوري الإنجليزي الممتاز

تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاعتماد على المدربين الإسبان، إذ تعاقد نادي بورنموث مع إندوني إيراولا الذي برز في الموسمين الماضيين مع فريق رايو فاليكانو، ليبدأ رحلة جديدة في البريمرليغ.

وترى صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن التحدي الجديد لإيراولا لن يكون على الخطوط فقط، بل سيكون تحت مجهر الإعلام الذي سيضعه في مقارنة دائمة مع مواطنيه مع الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي.

والحديث هنا يدور حول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مع أرسنال، وأوناي إيمري مع أستون فيلا، وأخيرا جولين لوبيتيغي مع وولفرهامبتون واندرز.

🗣 "A brave side who pressure the ball."

🗣 "We have to do our bit for the people."

🗣 "I prefer us to play at a high pace."

What style of football can we expect to see from an Andoni Iraola team? ⬇️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 20, 2023