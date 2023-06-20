قال خورخي ماس (مالك نادي "إنتر ميامي") -لصحيفة "ميامي هيرالد" اليوم الثلاثاء- إن ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو/تموز عندما يستضيف "كروز أزول" المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري بأميركا الشمالية في "فورت لودرديل".

واتفق ميسي و"إنتر ميامي" على شروط الصفقة، ويضعان اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام لهذا النادي الأميركي.

وسيوقع النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاما على عقد لمدة 2.5 عام بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليونا سنويا، مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا للصحيفة.

وفي وجود اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، ستحصل كرة القدم في الولايات المتحدة‭ ‬على دفعة هائلة.

ووصف ماس وصول ميسي بأنه "لحظة تاريخية حاسمة" حيث يطمح دوري المحترفين لأن يصبح واحدا من أفضل البطولات في العالم.

وقال ماس "أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة. لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق".

وأضاف "ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس. يتحتم علينا جميعا اغتنام الفرصة".

وأدى إعلان ميسي اعتزامه نقل مواهبه الكروية إلى "ساوث بيتش" لرفع أسعار تذاكر "إنتر ميامي" -في سوق إعادة بيع التذاكر- إلى عنان السماء حيث يسعى المشجعون للحصول على فرصة لمشاهدة هذا النجم العالمي على الطبيعة.