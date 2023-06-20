"لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تلاحقني".. تصريح مثير للجدل من رونالدو

أكّد النجم كريستيانو رونالدو أنه "لن يتخلّى أبدا" عن اللعب مع منتخب البرتغال، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية رقم 200 أمام آيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما رقما قياسيا دوليا جديدا لدى الرجال، عندما خاض مباراته رقم 197 أمام ليختنشتاين في مارس/آذار الماضي.

وقال لاعب النصر السعودي، في مؤتمر صحافي بريكيافيك الاثنين قبيل المواجهة مع آيسلندا: "لن أتخلى عن المجيء إلى هنا (مع المنتخب البرتغالي) لأنه حلم دائماً".

وأضاف أن "الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبّي لبلدي وفريقي".

وأحرز رونالدو 4 أهداف في 3 مباريات منذ تولي روبرتو مارتينيز تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي، لكنه فشل في هزّ الشباك في الفوز على البوسنة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

وأضاف رونالدو الهداف الدولي التاريخي لدى الرجال بـ122 هدفا، أنه "سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية رقم 200 بهدف".

وتابع "لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق".

وأردف رونالدو أنه "شيء لم أعتقد مطلقا أنني سأحققه".

وأكّد المدرب مارتينيز أن رونالدو سيبدأ أساسيا في مباراة آيسلندا، قائلاً إن "لاعباً بلغ 200 مباراة دولية هو أمر فريد من نوعه"، معتبراً أنه "مصدر فخر لكرة القدم البرتغالية".

ويسعى منتخب البرتغال إلى حجز مقعد له في كأس أوروبا المقبلة في ألمانيا، ويحتل صدارة المجموعة العاشرة بعد تسجيل 13 هدفا من دون أن تتلقى شباكه أية أهداف في 3 انتصارات متتالية.