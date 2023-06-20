صانعو نجاحات برشلونة.. بوسكيتس وألبا يلحقان بميسي إلى إنتر ميامي

يبدو أن فريق إنتر ميامي الأميركي يتأهب لضم 3 من صانعي مجد برشلونة المحلي والأوروبي، فبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتأهل كل من الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجودري ألبا للحاق بصديقيهما إلى أميركا.

وبحسب الصحفي الإيطالي والمتخصص في أخبار انتقال اللاعبين فابريزيو رومانو، يقترب إنتر ميامي للتوصل إلى اتفاق كامل وشامل لضم بوسكيتس بصفقة انتقال حر بعد إعلانه أنه سيغادر برشلونة نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن المفاوضات ناجحة بين الطرفين، ومن المتوقع أن يُعلن الاتفاق في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح رومانو أن فرقا سعودية حاولت التواصل مع بوسكيتس وتقديم عرض له، لكن الفريق الأميركي حظوظه أوفر في التعاقد مع قائد برشلونة السابق.

وكشف أن إنتر ميامي أيضا دخل في مفاوضات مع ألبا الذي لديه عروض من أندية سعودية، ومن المتوقع أن يتخذ قائد منتخب إسبانيا قراره في القريب العاجل.

وإذا نجح الفريق الأميركي في ضم بوسكيتس وألبا، فيكون قد نجح في إعادة جمْع الثلاثي الذي كان لديه الفضل الأكبر في نجاحات البرسا محليا وأوروبيا خلال السنوات العشر الأخيرة.