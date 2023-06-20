رفض منحه لمهاجمه الجديد خوسيلو.. هل يحتفظ ريال مدريد بالرقم 9 لنجم كبير؟

أنعش قرار ريال مدريد الإسباني لكرة القدم -منح مهاجمه الجديد خوسيلو القميص رقم 14- آمال جماهير النادي الملكي بإمكانه التعاقد مع صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت "سبورت" (sport) إلى أن هذه الخطوة تعني أن الباب ما يزال مفتوحا لوصول مهاجم من العيار الثقيل، خاصة وأن القميص رقم 9 الذي كان بحوزة الفرنسي كريم بنزيمة لا يزال شاغرا.

وترى هذه الصحيفة الإسبانية أن الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) والفرنسي كيليان مبابي (نجم سان جيرمان) هما أبرز المرشحين للوصول إلى مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن هاتين العمليتين تواجهان اليوم الكثير من الصعوبات والتحديات.

ولم يتخل مسؤولو ريال عن خيار تعويض بنزيمة الذي رحل إلى نادي الاتحاد السعودي، خاصة وأن الخيارات الهجومية المتبقية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تتمثل في لاعبين شباب مثل رودريغو غوس وألفارو رودريغيز، بالإضافة إلى التعاقد الجديد خوسيلو.

ويصّر أنشيلوتي على ضرورة التعاقد مع مهاجم كبير يتمتع بحس تهديفي عال، على الرغم من أن الخيارات الحالية معقّدة وفق "سبورت".

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، ويخطط ريال للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، لكن النادي الباريسي قد يسارع إلى بيعه الفترة الحالية، حال لم يتوصل مع اللاعب لاتفاق حول التمديد حتى لا يخسره مجانا.

ويعتمد وصول مبابي إلى مدريد هذا الصيف على متطلبات ناديه، علما بأن اللاعب في حال انتقل إلى "الملكي" قبل عام واحد من نهاية عقده سيخسر مكافأة الولاء المنصوص عليها بالعقد الباريسي والبالغة 90 مليون يورو وفق "سبورت".

أما فيما يتعلق بكين، فاللاعب وصل سن 30 عاما، وفي الوقت نفسه يطالب ناديه توتنهام بمبلغ كبير وصل إلى حوالي 116 مليون يورو، وجميع هذه العقبات تقف في وجه إتمام الصفقة.

وحتى هذه اللحظة أعلن ريال مدريد -الذي اكتفى بكأس ملك إسبانيا الموسم المنتهي 2022-2023- التعاقد مع إبراهيم دياز وفران غارسيا وخوسيلو وجود بيلينغهام، بينما رحل رسميا ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز وبنزيمة.