رفض عرضا بأكثر من 100 مليون يورو.. ويستهام يأمل برقم أكبر للاستغناء عن رايس

توقعت تقارير صحفية -اليوم الثلاثاء- أن يرفض ويستهام الإنجليزي عرضا ثانيا من أرسنال لضم قائد "المطارق" ديكلان رايس.

ويعتبر هذا الدولي الإنجليزي من أبرز اللاعبين الذين تتنافس على ضمهم الأندية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية أن أرسنال سيقدم عرضًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين يورو) إلى ويستهام لضم رايس.

بدوره أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن العقد عبارة عن 87.5 مليون يورو قيمة للصفقة و17.5 متغيرات وإضافات، والتي يعتبرها ويستهام أنه من الصعب الحصول عليها.

ولا يزال ويستهام يضع في حسبانه أن يدخل مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع رايس صاحب الـ 24 عاما والتي تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالقيمة السوقية للاعبين.

وكان نادي "المدفعجية" قدّم عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه (93 مليون يورو) إلا أن العرض لم يلق قبول إدارة ويستهام والتي ترغب في الحصول على 100 مليون جنيه (117 مليون يورو) ويسعى رايس للعب مع فريق يشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يحلم بذلك منذ فترة طويلة.

وخاض رايس 50 مباراة مع ويستهام -الذي احتل المركز رقم 14 موسم 2022/2023- سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى، وساهم بشكل فعال في تتويج "الهامرز" بدوري المؤتمر الأوروبي.