ربط بين سبابة بنزيمة والإرهاب.. دعوات لإدانة يميني فرنسي متطرف متهم بالتشهير بنجم ريال مدريد السابق

دعا مغردون عبر منصات التواصل الفرنسية إلى إدانة القيادي في حركة استرداد فرنسا اليمينية المتطرفة داميان ريو الذي يتابع بتهم تتعلق بالإساءة والتشهير بعد دعوى رفعها ضده كريم بنزيمة النجم الفرنسي لكرة القدم مهاجم ريال مدريد السابق.

ونشر القيادي في حزب استرداد فرنسا اليميني المتطرف داميان ريو مساء أمس الاثنين مقطع فيديو عبر حساباته في منصات التواصل طلب فيها من متابعيه التبرع له ودعمه خلال مواجهته ضد "الإسلاموية".

🔴 [RT SVP]

Ce mardi 20 juin, nous pouvons faire tomber @Benzema et ses ambiguïtés islamiques grâce à votre soutien ! #RieuVsBenzema

👉 https://t.co/1pRhckenBu pic.twitter.com/r2JmMyHd9L — Damien Rieu (@DamienRieu) June 19, 2023

وأعرب مغردون عن تمنيهم أن تكون المعركة القضائية التي يخوضها ريو مع بنزيمة الأخيرة التي تعقبها إدانة حقيقية تردع القيادي في حزب استرداد فرنسا ومؤسس تيار جيل الهوية.

وكتبت مغردة "إنه مريض عقليا، وآمل بصدق أن تدينه العدالة الفرنسية. إنه موجود طوال العام لإهانة الأشخاص خلف شاشة هاتفه أو حاسوبه".

وأضاف المغرد فارس موجها رسالة إلى ريو "بدلا من تمضية وقتك أمام تويتر اذهب لتعمل ودع عنك هذا التسول الإلكتروني".

واعترف مغرد يدعى "واس" بأنه لم يناصر بنزيمة يوما في أي من مبارياته لكنه سيناصره اليوم أمام داميان ريو.

وبدأت القصة عام 2020، حين نشر داميان ريو صورة لبنزيمة وهو يرفع سبابة التوحيد مع صور أخرى منسوبة لمتهمين "بالإرهاب" بالوضعية نفسها، وكتب معلقًا "أعتقد أن كريم بنزيمة يحاول أن يوصل لنا رسالة".

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Benzema je t’aime pas de base mais par Allah j’suis la pour t’accompagner eteint le par pitié https://t.co/g9pY8arIZk — wass’ 🇲🇦 (@wassFCB) June 20, 2023

Benzema c’est le grand jour force et honneur face à ce clown haineux !☝️ https://t.co/HcwtL3OuMe — Melia (@melia_bichahan) June 20, 2023

Passe moins de temps sur #twitter et vas bosser au lieu de mendier. Tu n'as aucune dignité. Ta haine est terrifiante.#damienrieu https://t.co/5s7OXsyeNC — F@rès (@moi2626) June 19, 2023

Pour les 10 dernières nuits sacrés avant l’aid on aura la fin de Damien Rieu Al HamdouliLlah https://t.co/dmBYKoVyc5 — asma🩷 (@soyaaalll) June 19, 2023