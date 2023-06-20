رياضة

ربط بين سبابة بنزيمة والإرهاب.. دعوات لإدانة يميني فرنسي متطرف متهم بالتشهير بنجم ريال مدريد السابق

كريم بنزيمة المصدر : صفحه (Karim Benzema) على تويتر
بنزيمة اعتاد التصوير بهذه الوضعية التي ربطها اليميني الفرنسي المتطرف بوضعية مشابهة لمتهمين بالإرهاب (مواقع التواصل)
20/6/2023

دعا مغردون عبر منصات التواصل الفرنسية إلى إدانة القيادي في حركة استرداد فرنسا اليمينية المتطرفة داميان ريو الذي يتابع بتهم تتعلق بالإساءة والتشهير بعد دعوى رفعها ضده كريم بنزيمة النجم الفرنسي لكرة القدم مهاجم ريال مدريد السابق.

ونشر القيادي في حزب استرداد فرنسا اليميني المتطرف داميان ريو مساء أمس الاثنين مقطع فيديو عبر حساباته في منصات التواصل طلب فيها من متابعيه التبرع له ودعمه خلال مواجهته ضد "الإسلاموية".

وأعرب مغردون عن تمنيهم أن تكون المعركة القضائية التي يخوضها ريو مع بنزيمة الأخيرة التي تعقبها إدانة حقيقية تردع القيادي في حزب استرداد فرنسا ومؤسس تيار جيل الهوية.

وكتبت مغردة "إنه مريض عقليا، وآمل بصدق أن تدينه العدالة الفرنسية. إنه موجود طوال العام لإهانة الأشخاص خلف شاشة هاتفه أو حاسوبه".

وأضاف المغرد فارس موجها رسالة إلى ريو "بدلا من تمضية وقتك أمام تويتر اذهب لتعمل ودع عنك هذا التسول الإلكتروني".

واعترف مغرد يدعى "واس" بأنه لم يناصر بنزيمة يوما في أي من مبارياته لكنه سيناصره اليوم أمام داميان ريو.

وبدأت القصة عام 2020، حين نشر داميان ريو صورة لبنزيمة وهو يرفع سبابة التوحيد مع صور أخرى منسوبة لمتهمين "بالإرهاب" بالوضعية نفسها، وكتب معلقًا "أعتقد أن كريم بنزيمة يحاول أن يوصل لنا رسالة".

المصدر : وكالة سند