بالفيديو- اختير راعيا و"أبا روحيا" لها.. زيدان ينهار باكيا في مبادرة خيرية للأطفال المصابين بالسرطان

انهار نجم كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان باكيا، ولم يتمالك نفسه أثناء كلمة له بعد اختياره راعيا و"أبا روحيا" لمشروع خاص بالأطفال المصابين بالسرطان، في بلدة إيستر غرب مارسيليا في فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو -نشرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية- تأثر زيدان الكبير في كلمته التي ألقاها أمس الاثنين خلال حديثه عن المشروع المدعوم من جمعية فرنسية تهدف إلى دعم العائلات التي تواجه فقدان أطفالها بسبب مرض السرطان.

ووفق القناة الفرنسية، فإن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء دار لرعاية المسنين يمكن أن تستوعب الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم لقضاء آخر أيام "سعيدة" قبل الوفاة.

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV — BFMTV (@BFMTV) June 19, 2023

وقال المدرب الفرنسي في الفيديو المتداول والدموع في عينيه أمام عمدة إيستر "أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون راعيًا لمشروعك، يمكنك أن تفخر بأن تعد بشيء استثنائي كما تفعل لجميع هذه العائلات".

وأضاف أسطورة ريال مدريد "لقد اخترتَ الشخص المناسب وسأدعمكم بشكل كامل، مشروعك أكثر من استثنائي بالنسبة لهذه العائلات، إنه شيء لا يصدق".

وحصد الفيديو الذي نشرته القناة الفرنسية نحو 3 ملايين مشاهدة، وانتشر بشكل واسع على المنصات.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد، ابتعد زيدان عن التدريب قليلا، ولم يدرب أي فريق جديد حتى اللحظة، رغم التقارير الصحفية الكثيرة التي تحدثت عن تلقيه عروضا عديدة، إلا أنه فضل التأني في قرار العودة إلى التدريب واختيار الفريق المناسب.