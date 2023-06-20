الإنجليزي جيرارد يرفض عرضا لتدريب فريق الاتفاق السعودي

قرر ستيفن جيرارد عدم قبول عرض للتدريب في السعودية بعد تقارير أفادت بأن قائد ليفربول السابق كان يفكر في قيادة "الاتفاق" المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقاد المدرب البالغ عمره 43 عاما رينجرز إلى لقبه الأول في الدوري الأسكتلندي الممتاز منذ 10 سنوات عام 2021 قبل أن يغادر إلى أستون فيلا حيث أقيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال قائد منتخب إنجلترا السابق للمحطة الرابعة التلفزيونية "دُعيت هناك للنظر في عرض محتمل، وهو ما فعلته. كنت أحلل ذلك على مدار اليومين الماضيين. لكن لن أقبل هذا العرض".

وأنهى الاتفاق الدوري السعودي بالمركز السابع الموسم الماضي.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما انضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد إلى نادي الاتحاد مطلع الشهر الحالي.