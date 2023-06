تفاعل نشطاء ومغردون فرنسيون مع الأخبار الأخيرة التي هزت تنظيم الألعاب الأوليمبية وكشفت عنها وسائل إعلام محلية على غرار الانتهاكات بحق عمال المرافق الرياضية، ثم اقتحام مقر لجنة التنظيم بسبب تهم فساد واختلاسات.

وقالت وسائل إعلام محلية -نقلا عن مصادر أمنية- إن قوات الأمن داهمت مقر لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية في سانت دوني بالعاصمة باريس، بعد دعوى حركها المدعي العام المالي وتتعلق بشبهات تضارب مصالح واختلاس أموال والاستيلاء غير القانوني على الفوائد.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق في الأمر يعود إلى تحقيق أولي فتحه القضاء سنة 2017، ثم تحقيق ثان العام الماضي كلل بعملية تفتيش تمت على مرافق هيئة تنظيم الألعاب.

Quand c’est la France on fait silence radio hein. Alors qu’il n’y a pas 8 mois vous étiez sur le dos du Qatar pour le même traitement.

Soit on veut bien faire les choses et s’attaquer à toutes sortes d’impunité soit on se tait et on avance 🤷🏾 https://t.co/IfS6U8VhxO

— lanciné Cissé (@LEMAGNIFIC6) June 20, 2023