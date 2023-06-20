تفاعل نشطاء ومغردون فرنسيون مع الأخبار الأخيرة التي هزت تنظيم الألعاب الأوليمبية وكشفت عنها وسائل إعلام محلية على غرار الانتهاكات بحق عمال المرافق الرياضية، ثم اقتحام مقر لجنة التنظيم بسبب تهم فساد واختلاسات.

وقالت وسائل إعلام محلية -نقلا عن مصادر أمنية- إن قوات الأمن داهمت مقر لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية في سانت دوني بالعاصمة باريس، بعد دعوى حركها المدعي العام المالي وتتعلق بشبهات تضارب مصالح واختلاس أموال والاستيلاء غير القانوني على الفوائد.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق في الأمر يعود إلى تحقيق أولي فتحه القضاء سنة 2017، ثم تحقيق ثان العام الماضي كلل بعملية تفتيش تمت على مرافق هيئة تنظيم الألعاب.

Quand c’est la France on fait silence radio hein. Alors qu’il n’y a pas 8 mois vous étiez sur le dos du Qatar pour le même traitement.

Soit on veut bien faire les choses et s’attaquer à toutes sortes d’impunité soit on se tait et on avance 🤷🏾 https://t.co/IfS6U8VhxO — lanciné Cissé (@LEMAGNIFIC6) June 20, 2023

الأمر لم يقتصر على تهم الفساد، حيث تعدى ذلك حين صعد 10 عمال من لهجتهم وأوصلوا عمالقة ميدان الإنشاءات في فرنسا إلى القضاء بسبب ظروف عملهم السيئة التي حرمتهم من أدنى حقوقهم ووضعتهم تحت الخطر، واضطروا لأن يقتنوا وسائل حماية بأنفسهم.

وأعاد مغردون استذكار حملة المقاطعة التي شنها البعض سابقا ضد قطر خلال احتضانها كأس العالم لكرة القدم السنة الماضية، بينما خفتت جميع الأصوات التي قادت تلك الحملة حين تعلق الأمر بفرنسا.

وكتب النائب الأوروبي اليميني المتطرف جيلبرت كولار عبر حسابه في تويتر متهكما "حملة تفتيش على مقر الألعاب الأولمبية التي لم تبدأ بعد ورغم ذلك لدينا ميدالية برافو".

وقال مغرد يدعى نيكولاس "ولأن الأمر لا يتعلق ببلد مسلم لن نشهد حملات مقاطعة كتلك التي رأيناها".

وشدد المغرد سيسه قائلا "عندما يتعلق الأمر بفرنسا فإن الجميع يصمت على عكس ما حدث لقطر قبل 8 أشهر إما أن نفعل الأشياء بشكل صحيح ومعالجة جميع أنواع الإفلات من العقاب أو أن نصمت ونمضي قدمًا".

وكانت رئيسة لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية بريجيت إنريكس قد استقالت من منصبها نهاية مايو/أيار الماضي بسبب "العنف النفسي" على حد وصفها.

Les moraliste du Quatar on vous attends https://t.co/3ryMJVtRFK — NIKKLAS19 (@NiklaSalmanzar) June 20, 2023