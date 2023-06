"استوفيت معايير التتويج".. مبابي متفائل بالفوز بالكرة الذهبية عام 2023

يثق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق سان جيرمان لكرة القدم في قدرته على الفوز بجائزة الكرة الذهبية عن العام الجاري.

وقاد مبابي منتخب "الديوك" للفوز على اليونان بنتيجة 1-صفر بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا (يورو 2024) وهي المباراة الأخيرة لنجم سان جيرمان موسم 2022-2023 سواء مع النادي أو المنتخب.

وأكد المهاجم الفرنسي -في تصريحات تلفزيونية أبرزتها صحيفة "أس" (as) الإسبانية- أنه متفائل بإمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وقال مبابي البالغ 24 عاما "من الصعوبة التحدث عن الجوائز الفردية لأنه يتعين عليك أن تبذل قصارى جهدك كي تلفت أنظار الجميع".

وتساءل "هل المعايير الجديدة أن تبهر أعين الجميع بأداء فردي وتكون مؤثرا بالفريق؟ أعتقد أن هذه المعايير تنطبق عليّ".

Mbappe believes he deserves the Ballon d'Or 🏆 pic.twitter.com/6rY4MsfimV

وأتم حول هذه النقطة بالقول "الآن الأمر متروك لتصويت الجماهير وسنرى ماذا سيحدث حتى ذلك اليوم، لكنني متفائل".

ومن المُقرر أن يُقام الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" هذا العام يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالعاصمة باريس.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، والمكونة من 30 لاعبا، يوم 6 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وعند سؤاله عن شعوره بعدما ارتدى شارة قيادة المنتخب، أجاب مبابي "هي فخر كبير لي وتجربة ملهمة ستساعدني على اكتساب المزيد من الخبرات".

وتابع "في الواقع فإن زملائي يساعدونني كثيرا لأكون في أفضل حالة ذهنية، أبذل قصارى جهدي ليكون الناس فخورين بي وهذا أمر طبيعي".

وابتعد منتخب فرنسا بصدارة المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية بعدما وصل إلى النقطة 12 بفارق 6 نقاط عن منتخب اليونان (الثاني) الذي لعب مباراة أقل.

وبهدفه في مرمى اليونان، بات مبابي خامس لاعب فرنسي يسجل 40 هدفا مع منتخب "الديوك" وفق إحصائيات شبكة "أوبتا" (opta) المتخصصة بالإحصائيات.

لكن نجم سان جيرمان والمنتخب يُعد أول لاعب يصل إلى هذا الرقم قبل بلوغه سن 30 عاما، حيث فعلها في عمر 24 عاما و5 أشهر و30 يوما.

Goals scored for club & country since the start of the 2022/23 season:

◉ 54 – Kylian Mbappé

◉ 54 – Erling Haaland

The future is now. 😤 pic.twitter.com/Ucf55nDnuc

— Squawka (@Squawka) June 19, 2023