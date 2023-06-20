أحرز بوكايو ساكا 3 أهداف ليقود إنجلترا لفوزها الرابع على التوالي بسحق ضيفتها مقدونيا الشمالية 7-صفر وإحكام قبضتها على صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، فيما فازت فرنسا بصعوبة على اليونان 1-صفر، الاثنين، في المجموعة الثانية.

وسجل القائد هاري كين هدفيه 57 و58 مع إنجلترا، كما هز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وكالفين فيليبس الشباك بملعب أولد ترافورد في مباراة فرضت إنجلترا سيطرتها عليها تماما.

وتسير إنجلترا بخطوات واثقة نحو النهائيات التي تستضيفها ألمانيا في العام المقبل حيث تملك 12 نقطة بعد انتصاراتها السابقة على أوكرانيا وإيطاليا ومالطا.

🔝🔢 بعمر الـ 21 عامًا و 287 يومًا، بوكايو ساكا يصبح أصغر لاعب – وأول لاعب من أرسنال – يسجل هاتريك لمنتخب بلاده إنكلترا للرجال منذ ثيو والكوت (19 عامًا 178يومًا) ضد كرواتيا في سبتمبر 2008.#تصفيات_أمم_أوروبا | #إنكلترا_مقدونيا_الشمالية #EuroQualifiers pic.twitter.com/FLZxM1DGdC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2023

وافتتح ساكا التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38 ثم أضاف هدفه الثاني بعد أقل من دقيقتين من الاستراحة حين استقبل كرة بصدره وسددها مباشرة في المرمى.

وأكمل جناح أرسنال الثلاثية بعد تمريرة من كين، واحتضنه غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا عقب خروجه بعد ذلك بدقائق.

⚽️🔥 كالفين فيليبس يُسجل أول أهدافه الدولية مع المنتخب الإنكليزي والسادس للأسود الثلاثة في شباك مقدونيا الشمالية#تصفيات_أمم_أوروبا | #إنكلترا_مقدونيا_الشمالية #EuroQualifiers pic.twitter.com/JO2WyK81BG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2023

وتلعب إنجلترا ضد أوكرانيا في التاسع من سبتمبر/أيلول، فيما تلعب مقدونيا الشمالية، التي انتصرت في مباراتين وخسرت مثلهما، أمام إيطاليا.

وتحتل أوكرانيا المركز الثاني بـ6 نقاط من 3 مباريات، فيما تملك إيطاليا 3 نقاط من مباراتين.

مبابي يسجل رقما قياسيا ويتساوى مع هالاند

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب فرنسا بصعوبة على ضيفه اليوناني 1-صفر، الاثنين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا المقررة في ألمانيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق 3-صفر.

وبذلك حافظ منتخب فرنسا على العلامة الكاملة مسجلا انتصاره الرابع على التوالي ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة وظلت اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من أيرلندا وهولندا، فيما ظل منتخب جبل طارق دون رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب دو فرانس، سجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هدف الفوز للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ثم لعبت اليونان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد قونسطانطينوس مافروبانوس.

وأصبح مبابي، اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا على مدار موسم واحد إذ رفع رصيده إلى 54 هدفا متفوقا على جوست فونتين في موسم 1957-1958.

وتساوى هداف باريس سان جيرمان مع إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا عندما تلعب النرويج ضد قبرص اليوم الثلاثاء.

وعلى ملعب آفيفا حسمت أيرلندا فوزها على جبل طارق بثلاثية سجلها ميكي جونستون وايفان فيرجسون وآدم إدا في الدقائق 52 و59 و90.