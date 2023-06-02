ما نقطة الضعف التي تهدد تتويج مانشستر سيتي ببطولتين منها دوري أبطال أوروبا؟

رغم أن توقعات المحللين والمتابعين تشير إلى أن مانشستر سيتي يملك فرصة ذهبية لإنهاء الموسم بطريقة مثالية والتتويج ببطولتي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، فإن بعض الأرقام الخاصة بالفريق هذا الموسم تثير قلق أنصاره.

ونجح فريق المدرب غوارديولا في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، والخامس في آخر 7 مواسم، بعد منافسة قوية مع أرسنال، استمرت حتى آخر 3 جولات من الدوري، في حين يستعد لخوض نهائيين في ظرف 7 أيام.

وترى "سبورت" (sport) الإسبانية أنه إذا كان هناك فريق يقترب من الكمال -وهو أمر مستحيل حدوثه- فهو مانشستر سيتي الذي فاز في 17 مباراة وتعادل واحدة وخسر مثلها في المباريات التي خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي للموسم المنتهي مؤخرا.

من وجهة نظرك 🤔 ما هي أكثر المباريات تأثيرًا في الفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم؟ 🏆#السيتي pic.twitter.com/u3ImZhrDQn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 30, 2023

ففي ملعبه الذي وصفته "سبورت" بأنه "حصن الاتحاد"؛ خسر السيتزنس فقط من برينتفورد بنتيجة 1-2 وحدث ذلك في الجولة الـ16، بينما تعادل مع إيفرتون 1-1 في الجولة الـ18، وفي المقابل حقق 17 انتصارا.

وعليه فإن مانشستر سيتي جمع 52 نقطة من أصل 56 ممكنة، بينما سجل 60 هدفا بواقع 3.1 في المباراة الواحدة، واهتزت شباكه 17 مرة (0.89 هدف في المباراة الواحدة).

لكن الأرقام كانت أقل من ذلك في المباريات التي لعبها الفريق بعيدا عن ملعب الاتحاد، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلها.

وجمع مانشستر سيتي 37 نقطة من أصل 56 ممكنة، وهو ثاني فريق حصدا للنقاط خارج الديار بعد وصيفه أرسنال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي واجه صعوبات جمة في مبارياته الخارجية مع الفرق التي احتلت المراكز التسعة الأولى في البريميرليغ.

واللافت في الأمر أن مانشستر سيتي نجح في الفوز فقط على أرسنال منافسه المباشر هذا الموسم بنتيجة 3-1.

ما دون ذلك تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد 3-3، أستون فيلا 1-1، برايتون 1-1، بينما خسر من ليفربول 0-1، مانشستر يونايتد 1-2، توتنهام هوتسبير 0-1، برينتفورد 0-1.

الطريق إلى نهائي كأس الاتحاد بدأ بالفوز على تشيلسي برباعية 💙#السيتي pic.twitter.com/MUubVYorUZ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 30, 2023

وتوضح هذه النتائج أن مانشستر سيتي نجح في جمع 6 نقاط فقط من أصل 27، ضد الفرق التي احتلت المراكز التسعة الأولى في جدول الترتيب، وهي أرقام متدنية بالنسبة لفريق أذهل أوروبا هذا الموسم.

ويتبقى أمام فريق المدرب غوارديولا مباراتين فقط لإنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، حيث بإمكان مانشستر سيتي التتويج بالثلاثية التاريخية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالفوز في مباراتين بعيدا عن ملعب الاتحاد.

وبعد حصد لقب الدوري الإنجليزي، يواجه مانشستر سيتي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو/حزيران 2023 على ملعب ويمبلي، وبعد ذلك بأسبوع سيلاقي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.