شاهد.. يويفا يتهم مورينيو بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي وجماهير روما تحاول الاعتداء على تيلور وعائلته بالمطار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الجمعة- أن جوزيه مورينيو يواجه اتهاما باستخدام لغة مسيئة لحكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.

وانتقد مورينيو الحكم بعد المباراة، وتم تصويره وهو يصرخ في حكام المباراة بعبارات مهينة خارج ملعب بوشكاش أرينا في ممر حافلات الحكام والفرق.

وقال مورينيو بعد المباراة "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة، أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".

وبعد المباراة، تعرّض الحكم أنطوني تيلور وعائلته لمضايقات وهجوم من مشجعي روما في مطار بودابست، مما جعل زوجته تكاد تبكي من الخوف والفزع من الجماهير الغاضبة التي تحيط بهم من كل مكان، ولولا تدخل الشرطة لحمايته لفتكت به الجماهير، إذ ألقى أحد الغاضبين كرسيا على أحد مرافقي الحكم وأسرته.

Ref Anthony Taylor, getting attacked at the airport by Roma fans 👊✈️ pic.twitter.com/nvuAFNCbR6

وأعلن مطار بودابست اعتقال شخص حاول الاعتداء على الحكم، فيما دانت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا ما تعرض له الحكم وعائلته، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان لرابطة الحكام "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرّض لها أنطوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى بلاده بعد إدارة نهائي الدوري الأوروبي"، وأضاف "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنطوني وعائلته".

وفي الفيديو، يمكن رؤية مشجعي روما وهم يضايقون تيلور (44 عاما) وعائلته التي طلبت الحماية من أمن المطار، حيث لجؤوا إلى منطقة آمنة، كما تم اتخاذ تدابير لحماية الحكم الإنجليزي من زجاجات الماء والمقذوفات.

وتعرّض تيلور للانتقادات بعد خسارة روما بركلات الترجيح 4-1 أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في بودابست يوم الأربعاء الماضي، إذ وجّه له مورينيو وجماهير فريق العاصمة الإيطالية اتهامات بأنه سبب الخسارة.

والحقيقة أن تيلور لم يظلم روما، بل على العكس تماما، سمح باستمرار اللعب ليسجل باولو ديبالا هدف تقدم روما رغم وجود مخالفة واضحة من زميله قبل تمريرة الهدف، تنص عليها المادة 12 في قواعد "الأخطاء وسوء السلوك"، وهي "المسك"، وكان يجب عليه احتساب ركلة حرة مباشرة على روما وإلغاء الهدف.

Anthony Taylor and his good officiating in the Europa League final pic.twitter.com/tGae4ydzop

وكانت قرارات تيلور ضد روما كلها صحيحة، وأهمها التالي:

In the same period of the latter minutes to the end of normal time, Anthony Taylor :

• denied Roma a penalty

• didn't book Rakitic for a bookable offense which would have seen him sent off

• book one of Roma's staff#UELfinal pic.twitter.com/vRHUDfCeOC

— HF (@hfworld_) June 2, 2023