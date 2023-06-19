ما قصة "الهامبرغر والبطاطس المقلية"؟.. هازارد يسخر من ريال مدريد بعد أسابيع من فسخ عقده

سخر البلجيكي إيدين هازارد من ناديه السابق ريال مدريد خلال حفل التكريم الذي نظمه له اتحاد كرة القدم في بلاده بمناسبة اعتزاله اللعب دوليا، بعد عدة أسابيع من قرار النادي "الملكي" فسخ عقده قبل عام من نهايته.

وحظي هازارد بتكريم من الاتحاد البلجيكي ومن الجماهير في مراسم أُقيمت على أرضية ملعب "الملك بودوان" على هامش مباراة منتخب "الشياطين الحمر" ضد النمسا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

Eden Hazard was honored at halftime of Belgium's match vs. Austria 🇧🇪 The 32-year-old former captain retired from international football in December. pic.twitter.com/PI7X5wIdCx — B/R Football (@brfootball) June 17, 2023

ولم يحسم هازارد مستقبله مع كرة القدم بعد رحيله مؤخرا عن ريال مدريد، لكنه أكد جاهزيته التامة لمواصلة اللعب.

وقال هازارد -في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية- "من الناحية الجسدية ما زلت مستعدا لمواصلة اللعب".

وأضاف ضاحكا "لديّ الكثير من الطاقة لأنني كنت مستريحا طوال السنوات الثلاث الماضية"، في إشارة منه إلى قلة مشاركاته مع ريال مدريد.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد قادما من تشلسي صيف عام 2019، حتى رحيله عن النادي الملكي في صيف العام الجاري، شارك هازارد في 76 مباراة فقط بجميع البطولات.

وواصل البلجيكي أنه "في الأيام السابقة قرأت الكثير من الهراء عني، لكني أؤكد لكم أنني ما زلت قادرا على مواصلة لعب كرة القدم الاحترافية. حاليا وبعد هذه السنوات الصعبة أريد قضاء الوقت مع عائلتي وأن أذهب إلى إجازة مثل أي شخص عادي".

وقرر هازارد الاعتزال دوليا في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول من مونديال قطر أواخر العام الماضي.

ومثّل هازارد منتخب بلجيكا في 126 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفا وقدّم لزملائه 36 تمريرة حاسمة في الفترة بين 2008 و2022.

وظهر هازارد مع منتخب بلجيكا في بطولتين لكأس أوروبا (يورو 2016، يورو 2020)، و3 نسخ لكأس العالم (البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022)، وكان أفضل إنجاز تحقيق المركز الثالث في المونديال الروسي.

وودّع هازارد (32 عاما) الجماهير البلجيكية على إيقاع الموسيقى، وجال في الملعب عبر سيارة مكشوفة، في وقت هتفت فيه الجماهير باسمه، بينما رد عليهم اللاعب "شكرا، شكرا، شكرا"

وخلال الحفل سدد هازارد 33 كرة نحو المدرجات بواقع واحدة عن كل هدف سجله في مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا.

وسأل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم هازارد عن الأشخاص الذين يريد دعوتهم للحفل وماذا يريد لتناول العشاء في هذا اليوم "العاطفي"، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

فأجاب هازارد مازحا "لا أريد شيئا مميزا يكفي فقط أن نتناول الهامبرغر وبعض البطاطس المقلية".