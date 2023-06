ما قصة "الهامبرغر والبطاطس المقلية"؟.. هازارد يسخر من ريال مدريد بعد أسابيع من فسخ عقده

سخر البلجيكي إيدين هازارد من ناديه السابق ريال مدريد خلال حفل التكريم الذي نظمه له اتحاد كرة القدم في بلاده بمناسبة اعتزاله اللعب دوليا، بعد عدة أسابيع من قرار النادي "الملكي" فسخ عقده قبل عام من نهايته.

وحظي هازارد بتكريم من الاتحاد البلجيكي ومن الجماهير في مراسم أُقيمت على أرضية ملعب "الملك بودوان" على هامش مباراة منتخب "الشياطين الحمر" ضد النمسا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

Eden Hazard was honored at halftime of Belgium's match vs. Austria 🇧🇪

The 32-year-old former captain retired from international football in December. pic.twitter.com/PI7X5wIdCx

— B/R Football (@brfootball) June 17, 2023