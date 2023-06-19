كورتوا يرفض مرافقة بلجيكا إلى إستونيا بسبب شارة القيادة

رفض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرافقة منتخب بلاده في رحلته إلى تالين لمواجهة إستونيا الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، لعدم حصوله على شارة القيادة في التعادل أمام النمسا، حسب ما أفاد الاثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ارتدى مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو شارة القيادة في التعادل أمام النمسا 1-1، السبت حيث كانت المباراة مناسبة للاحتفال بخوض كورتوا مباراته الـ100 الدولية.

وأوضح الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا مساء الاثنين في مؤتمر صحفي "بعد المباراة، أراد تيبو فجأة التحدث معي وأخبرني أنه سيعود إلى منزله، لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر بالإهانة".

وأضاف أن ابن الـ37 عاما "في نظري هو أفضل حارس مرمى في العالم. أنا أقدّره كحارس مرمى ولكن أيضا كإنسان. أنا مندهش ومصدوم لأنه شعر بالإهانة وخيبة الأمل".

وتابع تيديسكو الذي حلّ بدلاً من الإسباني روبرتو مارتينيس بعد إخفاق مونديال قطر العام الماضي "في مارس/آذار، قررنا أن يكون كيفن هو القائد، وأن ينوب عنه لوكاكو وكورتوا. لقد تحدثت إليهما قبل المباراة، نظرا لغياب كيفن. أمام النمسا كان لوكاكو، وبالنسبة لمباراة إستونيا كان كورتوا. أخبرني الأخير بعد المباراة مباشرة أنه لم يعد موافقا".

وبدورها، أشارت وسائل إعلام محلية أن زملاء حارس ريال مدريد الإسباني تفاجؤوا بقراره.

وقال المدافع المخضرم يان فيرتونغين (36 عاما) صاحب أكثر عدد من المباريات الدولية مع "الشياطين الحمر" (147 مباراة) الاثنين "هو وضع مؤسف. أفضّل أن يكون تيبو معنا، لكن نهج سير المجموعة مهم. من المؤكد أن هذا النهج تعطّل الآن وأنه يجب إيجاد حل".

وفي غياب كورتوا، سيحمي عرين بلجيكا حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي ماتز سيلز في إستونيا.

واستهلت بلجيكا مشوارها في التصفيات بفوز كبير على السويد 3-صفر في مارس/آذار، قبل أن تتعادل مع النمسا.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، خلف النمسا المتصدرة (7 نقاط).