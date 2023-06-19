غوارديولا ينفي رغبته في ضم مبابي ويؤكد صراع سيتي وبرشلونة على غوندوغان

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن فريقه مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا في كرة القدم لن يتقدّم بعرض لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وأكد اهتمام برشلونة بضم لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان.

وقال غوارديولا اليوم الاثنين -على هامش دورة في رياضة الغولف في إسبانيا- "تعرفون إلى أين يريد الرحيل"، ملمحا إلى الرغبة المستمرة لريال مدريد الإسباني في ضمّ مبابي هداف مونديال قطر.

ويرتبط اللاعب (24 عاما) بعقد حتى 2024 مع الفريق المملوك لقطر، بيد أنه أبلغ ناديه عدم رغبته في تمديده، ويخطط للبقاء موسما أخيرا مع فريق العاصمة، مما قد يعني رحيله نهاية موسم 2023-2024 مجانا.

وكان مبابي فضّل البقاء مع سان جيرمان الموسم الماضي، رغم تلقيه عرضا من الفريق الملكي.

كما قال غوراديولا -على هامش دورة "ليجيندس تروفي" في إمبورادا في مسقط رأسه كتالونيا- إن سيتي المتوّج بثلاثية تاريخية يتنافس مع فريقه السابق برشلونة على خدمات لاعب الوسط إيلكاي غوندغان.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني الدولي هذا الصيف، ويريد غوارديولا بقاءه، بيد أن برشلونة يسعى إلى جذبه نحو الليغا الإسبانية، وقال "أعرف أن برشلونة مهتم، وسيتي أيضا"، و"آمل بقاءه معنا. في حال ذهابه إلى برشلونة سيكون انتقالا رائعا (بالنسبة لهم). نحن نقاتل من أجل بقائه".

وأردف "أعرف أن برشلونة يريده، وأن (مدرب برشلونة) تشافي اتصل به عدّة مرّات. في حال تعاقده مع برشلونة سأقول له إنه سيمضي وقتا رائعا هناك".