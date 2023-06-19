عمره 20 عاما ويدير 3 شركات.. نجل غوارديولا رجل أعمال من الطراز الرفيع

بالتوازي مع نجاحات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المستطيل الأخضر تزدهر أعمال أحد أبنائه التجارية.

وسلطت صحيفة "أس" (As) الإسبانية الضوء على الأعمال والشركات التي يديرها ماريوس غوارديولا، وهو الابن الثاني من بين 3 لمدرب مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماريوس (20 عاما) يدير حاليا 3 شركات، وذلك بالشراكة مع شخص يدعى محمد عبد الله جريم.

وبدأ ماريوس مغامرة "ريادية" قبل بضع سنوات حتى أصبح اليوم في منصب المدير التنفيذي لـ3 شركات مقرها في مدينة مانشستر.

Màrius, el mediano de los tres vástagos de Pep, regenta tres sociedades ubicadas en Manchester. https://t.co/TvdoXpHukz — TikitakAS (@AS_TikitakAS) June 18, 2023

وأوضحت الصحيفة أن آخر شركة أنشأها في مارس/آذار 2023، وهي عبارة عن وكالة تسويق تقدم خدمات إعلانية للشركات المحلية والدولية.

وتعمل الشركة المذكورة -التي لم تتضح قيمة أرباحها حتى اللحظة- على توسيع العلامة التجارية لشخصيات بريطانية معروفة خارج حدود المملكة المتحدة.

أما شريك ماريوس -وهو محمد عبد الله جريم- فهو رجل أعمال ألماني من أصول تركية يبلغ من العمر 29 عاما ومعروف بنجاحه الباهر في مجال الأعمال، كما يعمل وكيلا لعدد من لاعبي كرة القدم.

ويشترك الثنائي في ملكية الشركات الثلاث، كما ساهما في توسيع العلامات التجارية الكبرى مثل "جيه دي سبورتس" (JD Sports) المتخصصة في بيع المستلزمات الرياضية عبر الإنترنت، وسلسلة مطاعم "ملتين بوت" المنتشرة في كندا والولايات المتحدة وتلقى رواجا على المستوى الدولي.

وحسب "أس"، فإن ماريوس غوارديولا هو شخص متحفظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عكس شقيقته ماريا.

ويُعرّف ماريوس عن نفسه عبر حسابه في إنستغرام بأنه رجل أعمال، لكن حسابه ليس عاما ويتابعه فقط 9 آلاف متابع.

وتتكون عائلة بيب غوارديولا من زوجته كريستينا سيرا، وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل ابنتيهما ماريا وفالنتينا، ويتوسطهما ماريوس.

ونجح بيب أخيرا في قيادة مانشستر سيتي إلى التتويج بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي).