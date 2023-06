"عبقري كرة القدم".. مسيرة زاخرة لرونالدو نحو مباراته رقم 200 مع منتخب البرتغال

يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية، أمام إنجاز جديد غدا الثلاثاء عندما يرتدي قميص المنتخب البرتغالي للمرة الـ200 في مسيرته، حيث يحل ضيفا على آيسلندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وحقق رونالدو مع منتخب "برازيل أوروبا" كل الألقاب الممكنة عدا كأس العالم وحجز لنفسه ولأرقامه صفحة كاملة في تاريخ المنتخب الذي قدم عددا كبيرا من النجوم لعالم الساحرة المستديرة.

ويكفي القول إن "صاروخ ماديرا" هو الهداف التاريخي لبلاده والهداف الدولي عبر العصور برقم يصعب تحطيمه حتى بعد عشرات السنين.

خاض رونالدو مباراته الدولية الأولى في سن الـ18 عندما دخل بديلا للويس فيغو في أغسطس/آب 2003 ضد كازاخستان. ولعب أول بطولة كبرى في العام التالي عندما استضافت بلاده كأس أوروبا 2004. وسجل هدفه الدولي الأول بعد دخوله بديلا في الخسارة المفاجئة ضد اليونان في دور المجموعات، قبل أن تسقط "البرتغال" ضدها مجددا في النهائي الذي كان فيه رونالدو أساسيا.

1⃣ @Cristiano Ronaldo scored his first @selecaoportugal goal aged 19 #OnThisDay in 2004! It's been some journey since…

في سن الـ21 عاما و132 يوما، بات رونالدو أصغر هدّاف لبلاده في نهائيات كأس العالم بعد أن ترجم ركلة جزاء ضد إيران في دور المجموعات من مونديال ألمانيا 2006.

وفي ربع النهائي ضد إنجلترا، احتج عند الحكم طالبا منه طرد المهاجم واين روني بعد أن داس الأخير على ريكاردو كارفاليو. وظهر رونالدو على الكاميرا وهو يغمز زميله حينها في مانشستر يونايتد عند طرده.

وانبرى رونالدو بنجاح للركلة الحاسمة في ركلات الترجيح لكن البرتغال سقطت في نصف النهائي ضد فرنسا.

خرجت البرتغال من ربع نهائي كأس أوروبا 2008 وثمن نهائي مونديال 2010، ومن ثم نصف نهائي يورو 2012 ودور المجموعات لكأس العالم 2014.

لكن رونالدو والبرتغال حققا أخيرا أول لقب في تاريخ المنتخب بفوزهم على فرنسا في نهائي كأس أوروبا 2016.

وسجل "سي آر 7" 3 أهداف في الطريق للنهائي بالإضافة إلى الركلة الحاسمة ضد بولندا في ركلات الترجيح في ربع النهائي. ولكنه اضطر للخروج باكيا على الحمالة في الدقيقة الـ25 بالمباراة النهائية بسبب الإصابة.

وسجل إيدر هدف فوز البرتغال بعد التمديد ليرفع رونالدو القائد أخيرا أول لقب في تاريخ المنتخب.

وقال خلال الجولة الاحتفالية في لشبونة "لم يكن النهائي الذي أردته ولكني سعيد جدا. كان لقبا لجميع البرتغاليين ولجميع المهاجرين ولجميع الناس الذين آمنوا بنا ولذا أنا فخور جدا".

What an Insane player 😍#Ronaldo #CristianoRonaldo #ronaldooooo #CR7

What a way to start the campaign 1st game Hatrick

Absolute Legend ⚽️🥇#FifaWorldCup2018 #POR #PORESP #SPAIN VS PORTUGAL #spapor

We are in for some Summer ahead #FifaWorldCup2018 #Russia2018 pic.twitter.com/uwLiuPckir

— Amol (@amolkul19) June 15, 2018