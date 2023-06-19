شاهد.. مشجع يبهر الملايين بتسديدة يعجز عنها أساطير كرة القدم

أبهر أحد المشجعين الآلاف من الجماهير التي كانت تحضر مباراة بكرة القدم في الدوري الأميركي "إم إل إس" (MLS)، وكذلك المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استخدم مهارته في تسديد الكرة لمسافة طويلة وإيصالها إلى نقطة منتصف الملعب.

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للمشجع الذي دخل أرضية ملعب "سبارتان" بين شوطي مباراة سان خوسيه إيرثكويكس ضد بورتلاند تيمبرز التي أقيمت أمس الأحد، وظهر فيه المشجع وقد ثبّت الكرة على الحد الأمامي لمنطقة جزاء المرمى، ثم سددها بمهارة وإتقان.

وتدحرجت الكرة باتجاه نقطة منتصف الملعب قبل أن تستقر تماما فوقها، وسط ذهول وهتاف المشجعين الذين أُعجبوا بموهبة الشاب وقدرته على إيصال الكرة بإتقان منقطع النظير للمكان الذي أراده.

ولم تشهد مباراة سان خوسيه إيرثكويكس وبورتلاند تيمبرز، تسجيل أي هدف بعدما انتهت بالتعادل السلبي، ويبدو أن لقطة المشجع قد عوّضت الجماهير عن قضاء أكثر من 90 دقيقة بدون مشاهدة الكرة تهز الشباك.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أبدى كثيرون إعجابهم بذكاء الشاب الأميركي ونجاحه في وضع الكرة فوق نقطة منتصف الملعب رغم بُعد المسافة التي سدد منها.

وعلق أحدهم "ما قام به الشاب مُبهر للغاية. لا أعتقد أنه كان بإمكاني وضع الكرة في نفس الموضع حتى لو سددتها بيدي وليس بقدمي".

وكتب آخر أنه "لم أتوقف عن مشاهدة اللقطة. إنه يستحق جائزة المليون دولار تقديرا لما فعله!"، في حين تساءل ثالث "أرجو معرفة الطريقة التي تمكن بموجبها من تسديد الكرة بكل هذه الدقة".