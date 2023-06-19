أصدرت محكمة في أمستردام الاثنين حكما بالسجن 18 شهرا على كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي ومنتخب هولندا لكرة القدم، بتهمة طعن أحد أقربائه في حفل عائلي، وكان اللاعب قد اتُّهم أيضا بتهريب المخدرات.

وتمت محاكمة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بتهمة "محاولة القتل غير العمد"، لكنه دفع ببراءته نافيا الاتهامات الموجهة إليه. ولم يمثل مهاجم سبارتاك موسكو أمام المحكمة أثناء إصدار الحكم، لأنه يعيش حاليًا في روسيا.

وقال ممثلو النيابة العامة إن طلب ترحيله "سابق لأوانه".

وقال محاميه إن بروميس "المحبط" سيستأنف الحكم.

واتُهم بروميس بطعن أحد أقربائه في ساقه في حفل عيد ميلاد خلال تموز/يوليو 2020، حيث اندلع شجار حول قلادة يُفترض أنها مسروقة.

وأوضحت المحكمة أنها "أخذت في الاعتبار أن المشتبه به كان لاعباً محترفاً وشخصية هولندية معروفة وبالتالي يمارس وظيفة نموذجية".

وأضافت ان "المحكمة تلقي باللوم على المشتبه فيه لعدم تحمل مسؤوليته عن تصرفه".

وكان المدعي العام الذي طالب العام الماضي بسجن بروميس لمدة عامين، اضطر إلى سحب تهم الشروع في القتل لعدم كفاية الأدلة.

بروميس متهم بتهريب المخدرات

وبدأ التحقيق على ضوء التنصت على مكالمات هاتفية في قضية منفصلة لتهريب المخدرات، تورط فيها بروميس أيضًا.

واتُهم بروميس في مايو/أيار باستيراد عدة مئات من الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب البلجيكي عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" (ANP) عن محاميه روبرت ماليفيتش، قوله "طلب منا موكلنا الاستئناف. ناقشنا الحكم لفترة وجيزة. كان رد فعله محبطًا. سندرس الحكم بعناية، لكنه طلب منا بالفعل استئنافه".

وأضاف ماليفيتش أن الاستئناف سيركز على التنصت على الهاتف.

وسجل بروميس 7 أهداف في 50 مباراة مع المنتخب الهولندي، وشارك معه في كأس أوروبا 2020 -التي أقيمت صيف 2021 بسبب فيروس "كوفيد-19"- لكن لم يتم استدعاؤه إلى صفوف البرتقالي منذ ذلك الحين.

واستهل بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي إنسخيده قبل أن يحترف في صفوف سبارتاك موسكو (2014-2018)، واختير أفضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه إلى إشبيلية الإسباني (2018-2019)، ثم حط الرحال في أياكس مقابل 15 مليون يورو.

واضطر بروميس إلى العودة لصفوف سبارتاك موسكو في شباط/فبراير 2021 بسبب مشاكله القانونية.