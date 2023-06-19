جوائز فردية وألقاب جماعية مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.. الإسباني رودري أحد أفضل اللاعبين بالعالم هذا الموسم

يعدّ النجم الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) لاعب مانشستر سيتي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بالوقت الحالي بعد فوزه بجوائز فردية وتتويجه برفقة فريقه ومنتخب بلاده بألقاب جماعية.

ونال لاعب وسط إسبانيا رودري لقب أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوز "لاروخا" باللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 في ملعب فينوورد أمس الأحد.

وأكمل رودري (26 عاما) موسما مذهلا إذ اختير أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا ورجل المباراة النهائية قبل نحو أسبوع حين ساعد مانشستر سيتي بطل الثلاثية في تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وأحرز رودري هدف التتويج بدوري الأبطال في فوز سيتي 1-صفر على إنتر ميلان في إسطنبول بعد الظفر بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويذهب الدولي الإسباني في إجازة صيفية بعد موسم استثنائي خاض فيه 57 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومن المتوقع أن يحتل رودري، لاعب أتليتيكو مدريد السابق، مركزا متقدما (من بين اللاعبين العشرة الأوائل) في قائمتي جائزة أفضل لاعب في أوروبا وجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.