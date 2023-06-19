بعد نيفيز.. السنغاليان إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي على أعتاب الدوري السعودي

بعد نجاح الهلال السعودي في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد فريق وولفرهامبتون، بات الثنائي السنغالي في تشلسي الحارس إدوارد ميندي وقلب الدفاع خاليدو كوليبالي على أعتاب الدوري السعودي.

ونقلت تقارير إعلامية أن الفريق السعودي سيدفع 55 مليون يورو للفريق لإنجليزي مقابل انتقال الدولي البرتغالي وبعقد يمتد حتى صيف 2026.

وكان برشلونة قد أبدى اهتماما قويا بضم نيفيز (26 عاما)، لكنه لم يكن قادرا على حسم الأمر لصالحه أو تقديم أي عرض بسبب لوائح اللعب المالي النظيف.

ودخلت الصفقة مراحلها الأخيرة وسيعلن قريبا عن تعاقد الهلال مع نيفيز الذي لديه عام واحد فقط في عقده، وستكون الصفقة الأغلى في بيع اللاعبين لدى وولفرهامبتون.

وحسب الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين، فإن الحارس ميندي (31 عاما) وافق على البنود الشخصية في عقده مع الأهلي، والمفاوضات بين الأهلي وتشلسي في مراحلها الأخيرة وميندي سيوقع عقدا مع الهلال حتى صيف 2026.

كذلك قدم الهلال عرضا إلى قائد منتخب السنغال خاليدو كوليبالي (32 عاما) قلب دفاع تشلسي بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وفي السياق نفسه، قدم نادي النصر السعودي عرضا للتعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي.

وتزعم صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن محادثات بين زياش والفريق السعودي انطلقت لانتقال إلى "العالمي" الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب الصحيفة، فإن "البلوز" منفتح على رحيل زياش وكذلك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي تلقى أيضا عروضا من أندية سعودية.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة انتقل بالفعل إلى اتحاد جدة هذا الشهر، وسيعلن بطل الدوري السعودي في الأيام المقبلة التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي، بينما كان رونالدو سبق الجميع إلى الدوري السعودي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

في المقابل، رفض النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (30 عاما) عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية مفضلا البقاء مدة أطول في الدوريات الأوروبية.

ويرغب لوكاكو المعار من تشلسي البقاء في إنتر الذي لعب معه نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 10 أيام، ولكن ليس هناك اتفاق بين الفريقين حتى الآن.