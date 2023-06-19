اعتداء مسلح على حارس المنتخب الليبي وتحطيم سيارته ونادي الاتحاد يوقف نشاطه الرياضي

اعتدى مسلحون السبت الماضي على حارس المنتخب الليبي لكرة القدم ونادي الاتحاد المحلّي معاذ اللافي؛ مما أثار غضب إدارة نادي الاتحاد التي نشرت بيانا مستنكرا.

ووفقا لمقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محليّة ونشطاء، فإن سيارة اللاعب تعرضت لوابل من الرصاص في العاصمة طرابلس.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد بيانا يندد فيه بما وصفه بـ"التعدي الصارخ بالضرب" على معاذ اللافي، وقال إن اللاعب "تعرّض للاعتداء والضرب من قبل مجهولين"، محمّلا "المسؤولية الكاملة لكافة الأجهزة الأمنية".

وأضاف النادي "نعلمكم بتعليق المشاركة والنشاط داخل نادي الاتحاد لحين معرفة أسباب الفعل المُشين".