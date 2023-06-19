شاهد- أول ألقابها منذ "يورو 2012".. إسبانيا تهزم كرواتيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية

توج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح 5-4 على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي أقيمت على ملعب "فينورد" بمدينة روتردام الهولندية.

وعجز المنتخبان عن هزّ الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل، لتحسم ركلات الترجيح الموقف، بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني.

ولعب أوناي سيمون حارس مرمى المنتخب الإسباني، دور البطولة في اللقاء بعد أن تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم، حيث توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه على نظيره الهولندي بهدف نظيف بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2-1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويأتي هذا التتويج، ليعيد المنتخب الإسباني البسمة لوجوه محبيه بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خروج الفريق من دور الـ16 بمونديال قطر على يد المنتخب المغربي.

في المقابل، واصل سوء الحظ ملازمته لمنتخب كرواتيا الذي فشل في حصد لقبه الأول في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، التي شهدت حصوله على الوصافة في مونديال 2018 بروسيا، والمركز الثالث بموندياليْ فرنسا 1998 وقطر 2022.