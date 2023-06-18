هافيرتز يقترب من ترك تشلسي والانتقال إلى الغريم أرسنال

ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا وإنجلترا اقتراب نادي أرسنال من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشلسي.

وذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثان لتشلسي بعد رفض العرض الأول.

وذكرت تقارير أن "البلوز" يريد 87 مليون يورو للاستغناء عن هافيرتز (24 عاما) الذي سجل هدف الفوز لتشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مانشستر سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع النادي.

وذكرت تقارير أن هافيرتز أبلغ مسؤولي تشلسي برغبته في الرحيل بعد موسم ضعيف، وفقا لمعاييرهم.

ويأمل "المدفعجية" في أن يوافق "البلوز" على العرض الثاني الذي يصل إلى 70 مليون يورو، وأن تتم الصفقة بعد المباريات الدولية للمنتخبات؛ أي في غضون 10 أيام.

وفي 2020، انتقل هافيرتز من باير ليفركوزن إلى ستامفورد بريدج بعقد يمتد 5 سنوات ضمن صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.

كما يسعى أرسنال أيضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.