شاهد- مشجع كاد يضحي بحياته للقاء ميسي وآخر حمل رونالدو في الملعب.. جنون الجماهير بالأسطورتين خرافي

يحظى النجمان الأسطوريان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بشعبية كبيرة لدى عشاق كرة القدم، ويمكن وصفها في كثير من الأحيان "بالجنون" بالنظر إلى ما قدماه طيلة مسيرتيهما من إنجازات وأرقام جماعية وفردية، وهذا ما أكدته المباريات الدولية مع منتخبي بلديهما.

ووثقت عدسات الجماهير لقطات طريفة كان أبطالها مشجعيْن مراهقين وصانع محتوى مشهورا مع رونالدو وميسي.

واقتحم مشجع يافع أرضية ملعب "النور" خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024) وتوجه مباشرة إلى كريستيانو.

وقام المشجع باحتضان "الدون" قبل أن يحمله ويرفعه عن الأرض بحماس شديد، وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة على المدرجات، حيث سُمع صوت تصفيقها الحار وضحكاتها وصيحاتها.

ثم قلّد هذا المشجع الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي بعد كل هدف "سوو"، وهو الأمر الذي تسبب في رسم الابتسامة على وجه كريستيانو رونالدو الذي تفاعل معه بنفس الاحتفالية.

ولم يكتف هذا المشجع بما فعله بل هرب من رجال الأمن وركض في الملعب بسرعة ملوّحا بالعلم البرتغالي، وعند وصوله عند خط التماس قلّد احتفال رونالدو مرة أخرى على طريقة "الدون" بعد تسجيله الأهداف.

ونجح رجال الأمن في السيطرة على المشجع وأخرجوه من الملعب من دون أية مشاكل تُذكر، وفق تأكيد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وبعد نهاية المباراة، حقق كريستيانو حلم أحد المشاهير من صنّاع المحتوى وهو الأميركي "سبيد" بعد أن قابله في مرآب السيارات.

وذكر موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) أن رافائيل لياو مهاجم ميلان وزميل كريستيانو في منتخب البرتغال طلب من "الدون" التوقف بينما كان يمر بسيارته من أجل مصافحة سبيد الذي يُعد عاشقا للنجم البرتغالي.

واستجاب رونالدو لطلب لياو ونزل من سيارته وسط ذهول سبيد الذي دخل في حالة هستيرية من البكاء والضحك والصراخ.

This will go down as one of the craziest moments in internet history. pic.twitter.com/zAvUrLw3EO

— Solyman Jami (@Jitokeze) June 17, 2023