شاهد- مشجع كاد يضحي بحياته للقاء ميسي وآخر حمل رونالدو في الملعب.. جنون الجماهير بالأسطورتين خرافي

يحظى النجمان الأسطوريان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بشعبية كبيرة لدى عشاق كرة القدم، ويمكن وصفها في كثير من الأحيان "بالجنون" بالنظر إلى ما قدماه طيلة مسيرتيهما من إنجازات وأرقام جماعية وفردية، وهذا ما أكدته المباريات الدولية مع منتخبي بلديهما.

ووثقت عدسات الجماهير لقطات طريفة كان أبطالها مشجعيْن مراهقين وصانع محتوى مشهورا مع رونالدو وميسي.

واقتحم مشجع يافع أرضية ملعب "النور" خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024) وتوجه مباشرة إلى كريستيانو.

وقام المشجع باحتضان "الدون" قبل أن يحمله ويرفعه عن الأرض بحماس شديد، وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة على المدرجات، حيث سُمع صوت تصفيقها الحار وضحكاتها وصيحاتها.

ثم قلّد هذا المشجع الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي بعد كل هدف "سوو"، وهو الأمر الذي تسبب في رسم الابتسامة على وجه كريستيانو رونالدو الذي تفاعل معه بنفس الاحتفالية.

شاهد..مشجع يقتحم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك ويحمل "كريستيانو رونالدو"من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا pic.twitter.com/jSHQtqzwOz — حساس (@hihsashsas) June 17, 2023

ولم يكتف هذا المشجع بما فعله بل هرب من رجال الأمن وركض في الملعب بسرعة ملوّحا بالعلم البرتغالي، وعند وصوله عند خط التماس قلّد احتفال رونالدو مرة أخرى على طريقة "الدون" بعد تسجيله الأهداف.

ونجح رجال الأمن في السيطرة على المشجع وأخرجوه من الملعب من دون أية مشاكل تُذكر، وفق تأكيد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وبعد نهاية المباراة، حقق كريستيانو حلم أحد المشاهير من صنّاع المحتوى وهو الأميركي "سبيد" بعد أن قابله في مرآب السيارات.

وذكر موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) أن رافائيل لياو مهاجم ميلان وزميل كريستيانو في منتخب البرتغال طلب من "الدون" التوقف بينما كان يمر بسيارته من أجل مصافحة سبيد الذي يُعد عاشقا للنجم البرتغالي.

واستجاب رونالدو لطلب لياو ونزل من سيارته وسط ذهول سبيد الذي دخل في حالة هستيرية من البكاء والضحك والصراخ.

This will go down as one of the craziest moments in internet history. pic.twitter.com/zAvUrLw3EO — Solyman Jami (@Jitokeze) June 17, 2023

وبدت السعادة الغامرة واضحة تماما على سبيد الذي احتضن كريستيانو.

وغاب كريستيانو رونالدو عن التسجيل في المباراة التي نجح فيها منتخب البرتغال في تحقيقه الفوز الثالث على التوالي في التصفيات الأوروبية، وهذه المرة على حساب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-صفر ليحقق "برازيل أوروبا" العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وضعته في صدارة المجموعة العاشرة.

شغف وجنون الجماهير مع الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، كان قد بدأ مع ليونيل ميسي خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين الودية ضد أستراليا على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.

ووثقت عدسات المشجعين فتى صينيا يقفز عن سور المدرجات من علو شاهق ثم نجح في تجاوز الأمن وصولا إلى النجم الأرجنتيني الذي كان متوجها إلى تنفيذ ضربة ركنية.

وتمكن هذا المشجع من الوصول لميسي وقام باحتضانه أيضا، وعندما انتبه إلى الأمن خلفه ترك "البرغوث" وفرّ هاربا منهم.

وجرى المشجع في الملعب رافعا يديه وكأنه يحيي الجماهير قبل أن يصافح الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي كان قريبا من دائرة المنتصف وبعد ذلك واصل الفتى مغامرته "الكوميدية".

This is crazy 😝 pic.twitter.com/xg6ad5GwRm — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 16, 2023

وقاد ميسي منتخب أبطال العالم لتحقيق الفوز على أستراليا بنتيجة 2-صفر، حيث سجّل الهدف الأول للتانغو بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة، بينما تكفل زميله جيرمان بيزيلا بتأمين الانتصار بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 68.