فوز سهل للبرتغال وخسارة درامية للنرويج أمام أسكتلندا في تصفيات يورو 2024

حقق منتخب البرتغال فوزا سهلا على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بـ3 أهداف دون رد مساء السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز منتخب سلوفاكيا على آيسلندا 2-1 ولوكسمبورغ على ليختنشتاين 2-0.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 44 وبرونو فرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 77 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، سجل هدفي منتخب سلوفاكيا جوراي كوشكا وتوماس سوسلوف في الدقيقتين 27 و70، فيما سجل هدف منتخب آيسلندا ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب آيسلندا عند 3 نقاط في المركز الخامس الأخير.

وحقق منتخب لوكسمبورغ فوزه الأول بالمجموعة وتغلب على ضيفه منتخب ليختنشتاين 2-0.

وتقدم دانيل سيناني بهدف لمنتخب لوكسمبورغ في الدقيقة 59 ثم أضاف جيرسون رودريغيز الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وظلت ليختنشتاين دون رصيد في المركز الأخير بعد أن منيت بالهزيمة الثالثة على التوالي.

صدمة للنرويج وهالاند

وشهدت جولة التصفيات خسارة درامية للنرويج بقيادة النجم إيرلينغ هالاند أمام أسكتلندا وتعثّرا لبلجيكا أمام النمسا.

ففي المجموعة الأولى، خطت أسكتلندا خطوة كبيرة نحو التأهل، إذ قلبت الطاولة على مضيفتها النرويج، بهدفين متأخرين لتفوز 2-1.

وبدا أن ركلة الجزاء التي نفذها بنجاح نجم مانشستر سيتي هالاند في الدقيقة 61 كانت بداية مشوار النرويج لبلوغ أول بطولة كبرى منذ 24 عاما.

غير أن هدفين من ليندون دايكس في الدقيقة 87 وكيني ماكلين في الدقيقة 89 قلبا الطاولة على أصحاب الأرض، ليمنحا أسكتلندا النقاط الثلاث ويعزز رجال ستيف كلارك تقدمهم في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط، بفارق 6 نقاط عن إسبانيا الثانية التي لعبت مباراة أقل، و8 نقاط عن النرويج التي باتت في المركز الرابع.

وفي المجموعة نفسها، فازت جورجيا على قبرص 2-1.

لوكاكو يُنقذ بلجيكا

وفي المجموعة السادسة، أنقذ روميلو لوكاكو منتخب بلجيكا من السقوط أمام نظيره النمساوي، بتسجيله هدف التعادل 1-1.

وتقدّمت النمسا في الشوط الأول من المباراة بهدف عكسي عندما حوّل المدافع أوريل مانيالا تسديدة ميكايل غريغوريتش بالخطأ في مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 22.

لكن لوكاكو تمكّن من إدراك التعادل في الشوط الثاني بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة 62.

وعززت النمسا صدارتها للمجموعة مع 7 نقاط من 3 مباريات، أمام بلجيكا الثانية مع 4 نقاط من مباراتين.

وفي المجموعة نفسها، تعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب إستونيا بهدف لمثله.

وتقدم منتخب إستونيا عن طريق راونو سابينين (27)، قبل أن يدرك أنتون كريفوتشوك التعادل لأذربيجان (62)، ليحصد المنتخبان أولى نقاطهما في التصفيات.

وفي المجموعة الخامسة، فازت تشيكيا على جزر الفارو بثلاثية نظيفة، فيما خسرت مولدوفا أمام ألبانيا بهدفين نظيفين.

وفي المجموعة السابعة، تعادلت ليتوانيا مع بلغاريا 1-1، فيما انتهت مواجهة مونتينيغرو مع المجر بالتعادل السلبي.