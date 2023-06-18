عرض من النصر السعودي لضم المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي

قدم نادي النصر السعودي عرضا للتعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي للعب في صفوفه في الموسم المقبل، حسب تقارير إعلامية.

وتزعم صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن هناك محادثات بين زياش والفريق السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب الصحيفة، فإن "البلوز" منفتح على رحيل زياش وأيضا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي تلقى أيضا عروضا من أندية سعودية.

بدوره، يكشف الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات أن محادثات جديدة من المتوقع أن تجري في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق مع زياش وخاصة أن النادي "العالمي" مصر على إتمام الصفقة.

وكان زياش انتقل إلى "البلوز" قادما من أياكس أمستردام الهولندي في فبراير/شباط 2020.

وأكد أياكس وقتئذ أن قيمة صفقة انتقال الدولي المغربي تبلغ 40 مليون يورو، مع بعض المتغيرات الإضافية.