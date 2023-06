ظهر بألوان سوداء لأول مرة في تاريخه.. منتخب البرازيل يكتسح غينيا في مباراة ضد العنصرية

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الغيني بنتيجة 4-1، في مباراة ودية جمعت بينهما مساء السبت في مدينة برشلونة الإسبانية، وارتدى لاعبو "السيليساو" في الشوط الأول زيا كاملا باللون الأسود للترويج لحملة لمكافحة العنصرية.

وهذه أول مباراة من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين أفريقيين لدعم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة الدوري الإسباني إلى مدعين.

وفي مباراته الدولية الأولى افتتح جولينتون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد التسجيل في الدقيقة 26 من متابعة لكرة مرتدة قرب المرمى.

🇧🇷 JOELINTON SCORES HIS FIRST GOAL FOR BRAZIL ON HIS DEBUT! pic.twitter.com/Afeg0TwILg

وضاعف رودريغو التقدم بعد 5 دقائق بتسديدة لا تصد بعد انطلاقة من اليمين.

واستغل جيراسي سيرهو غياب تركيز دفاع البرازيل لتقلص غينيا الفارق من ضربة رأس بعد هجمة مرتدة، وعليه انتهى الشوط الأول.

في مطلع الشوط الثاني أعاد إيدير ميليتاو الفارق بضربة رأس متقنة، وأكمل فينيسيوس الرباعية من ركلة جزاء قبل 4 دقائق من النهاية.

وتلتقي البرازيل مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء.

وكان منتخب البرازيل أعلن عن نيته ارتداء زيٍّ كامل باللون الأسود في مواجهته أمام نظيره الغيني، في سابقة تاريخية لمنتخب "السامبا" الذي اشتهر بزيه الأصفر.

وأكد المنتخب في تغريدة له، أنها خطوة مهمة في محاربة العنصرية، معلقا: "دعونا ننتصر داخل الملاعب وخارجها. كفى عنصرية في كرة القدم وفي المجتمع".

Brazil wore an all-black kit for the first time in their history as part of their anti-racism campaign 🇧🇷 pic.twitter.com/7DtkdnW7Ll

— GOAL (@goal) June 17, 2023