شاهد- من خارج منطقة الجزاء.. هدف كوميدي بالنيران الصديقة لمدافع ساحل العاج

ارتكب سيرج أورييه مدافع نوتنغهام فورست ومنتخب ساحل العاج هفوة غريبة بعدما سجل هدفا في مرمى منتخب بلاده بتسديدة خاطئة من خارج منطقة الجزاء.

وتعرّض منتخب ساحل العاج لهزيمة ثقيلة من نظيره الزامبي بنتيجة صفر-3 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

لكن أكثر ما أثار الجدل في تلك الخسارة الخطأ الفادح الذي ارتكبه أورييه بعدما حاول اعتراض تمريرة زامبية، وبدلا من إبعاد الخطر حوّلها بطريقة غريبة ومن خارج منطقة الجزاء إلى شباك منتخب بلاده.

اللافت في اللقطة أن حارس المرمى تشارلز فولي أياي فشل في التعامل مع كرة وصلته من على بعد 23 مترا، حيث كان بإمكانه تفادي هذا الخطأ "المحرج".

Serge Aurier with a 25 yard worldie own goal 😂😂😂🇨🇮

pic.twitter.com/rlmsIrpHYL — James (@James_COYS_) June 17, 2023

وأبرزت صحيفة "ذا صن" (The Sun) الإنجليزية عددا من التعليقات الساخرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت مدافع نوتنغهام فورست.

وقال أحدهم "لا يزال في جعبته المزيد، الملك لا يتغير"، في إشارة منه إلى بعض الأهداف التي سجلها أورييه في شباك الفرق التي دافع عنها.

وكتب آخر ضاحكا "سيرج لا يتغير"، فيما علق آخر على الطريقة التي دخلت فيها الكرة إلى الشباك قائلا "لقطة غير واقعية".

ونشر رابع "كان ذلك يحدث معه بالعادة، متفاجئ أنه لم يفعلها عندما كان لاعبا في توتنهام"، وأضاف خامس "العجوز الطيب سيرج هداياه لا تنتهي".

ولن تؤثر خسارة ساحل العاج على وضعيتها في التصفيات، إذ إن منتخب "الأفيال" ضمن التأهل باعتباره مستضيف البطولة، والتي ستنطلق يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024.

وكان هدف أورييه هو الأول لمنتخب زامبيا في المباراة وجاء في الدقيقة الـ31، فيما تكفل باتسون داكا وكينغس كانغوا بإضافة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ48 والـ55.

وانتزع منتخب زامبيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة تاركا منتخب "الأفيال" في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويوجد منتخب جزر القمر في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل ليسوتو ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وذلك قبل جولة واحدة فقط من نهاية التصفيات.

ويستضيف ساحل العاج نظيره ليسوتو في الجولة الختامية من التصفيات الأفريقية، وذلك في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.