تقارير إعلامية فرنسية: الإسباني إنريكي قاب قوسين من تدريب سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفتا "ليكيب" الرياضية و"لو باريزيان" الفرنسيتان اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، استبعد الألماني يوليان ناغلسمان المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ كمرشح لخلافة المدرب الفرنسي المتوقع رحيله كريستوف غالتييه والذي قاد الفريق الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه.

ولم يتم تأكيد رحيل غالتييه عن سان جيرمان رسميا بعد.

وحسب التقارير الإعلامية، فقد أحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي (53 عاما) تقدما كبيرا، ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأسبوع المقبل.

وكان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات مونديال قطر 2022.

وكانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضا الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياغو موتا، غير أن مجلة "كيكر" الألمانية نقلت عن المدير الرياضي للنادي الألماني سيمون رولفس تأكيده بقاء تشابي في باير ليفركوزن.