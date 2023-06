الهلال السعودي يُصعب مهمة برشلونة في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز

أصبحت مهمة برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون أكثر صعوبة بعدما دخل متوسط الميدان دائرة اهتمام نادي الهلال السعودي.

وحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن نادي الهلال قدّم عرضا كبيرا من أجل ضم نيفيز إلى صفوفه بدءا من الموسم الكروي المقبل 2023-2024، مشيرة إلى أن اللاعب وناديه لا يمانعان إتمام الصفقة.

وأوضحت أن نيفيز أحد الأسماء الموجودة بقوة على طاولة إدارة برشلونة من أجل التعاقد معه لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس الذي انتهى عقده مع النادي الكتالوني نهاية الموسم الفائت 2022-2023.

ويصر رئيس برشلونة خوان لابورتا على التوقيع مع نيفيز (26 عاما) على الرغم من عدم رغبة تشافي هيرنانديز مدرب البلوغرانا في التعاقد معه.

ويُعد الإسباني مارتن زوبميندي متوسط ميدان ريال سوسيداد هو الهدف الأول لتشافي، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل المغربي سفيان أمرابط أو الألماني جوشوا كيميتش أو الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وترى "ماركا" أنه وبدخول الهلال على الخط من أجل نيفيز أخذت الأمور منعطفا جديدا، حيث تلقى اللاعب عرضا "مهما للغاية" من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويأخذ نيفيز العرض السعودي الجديد على محمل الجد؛ مما يعني أن أيامه مع وولفرهامبتون باتت معدودة، وقد ينتهي الأمر بمغادرة اللاعب أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز نحو تجربة جديدة.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن "الذئاب" وافقوا على عرض الهلال الذي تبلغ قيمته 55 مليون يورو، مؤكدة أن البنود الشخصية لن تشكل أي مشكلة للصفقة بين الدولي البرتغالي و"الزعيم".

وحتى هذه اللحظة لم يقدّم برشلونة -الذي يمر بأزمات اقتصادية وإدارية تصعّب عليه تسجيل العقود الجديدة- أي عرض رسمي لنيفيز.

Wolves have agreed a £47m fee with Saudi Arabian side Al Hilal to sell midfielder Ruben Neves flight ✈️ pic.twitter.com/fIrLpusyOW

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 18, 2023