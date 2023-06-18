شاهد.. إيطاليا تهزم هولندا في عقر دارها وتنتزع المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

انتزعت إيطاليا المركز الثالث في النسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على هولندا المضيفة 3-2 اليوم الأحد في مدينة إنسخيده الهولندية.

وسجل فيديريكو دي ماركو (6) ودافيدي فراتيزي (20) وفيديريكو كييزا (72) أهداف إيطاليا -التي حلت ثالثة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها على بلجيكا 2-1 في نسخة 2020-2021- وسجل ستيفن بيرجفين (68) وجورجينيو فينالدوم (89) هدفي هولندا.

وكانت هولندا وصيفة بطلة النسخة الأولى عام 2019، وخسرت أمام كرواتيا 2-4 في نصف النهائي، في حين سقطت إيطاليا أمام إسبانيا 1-2.

وتلتقي إسبانيا وصيفة بطلة النسخة الثانية عام 2021 كرواتيا في المباراة النهائية لاحقا في روتردام.

وإذا كانت عروض إيطاليا تحسنت في الآونة الأخيرة، فإن هولندا تعيش وقتا حرجا تزامن مع تسلم مدربها القديم-الجديد رونالد كومان مهامه في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث خسر حتى الآن في 3 من مبارياته الأربع، بينها واحدة قاسية أمام فرنسا برباعية نظيفة في مارس/آذار الماضي في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وكانت هولندا تمني النفس بإحراز أول لقب لها منذ أن توجت بطلة لأوروبا عام 1988، لا سيما أن الأدوار النهائية للبطولة تقام على أرضها لكنها خرجت بخسارتين.