ناد مصري يتهم برنامجا تلفزيونيا بالتدليس على لاعبه الجلاصي في بث مباشر

هاجم نادي المصري البورسعيدي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برنامج "اللعيب"، المذاع عبر محطة "إم بي سي مصر" بعد مكالمة هاتفية مع لاعبه التونسي إلياس الجلاصي.

وسأل الجلاصي مذيع البرنامج أكثر من مرة للتأكد من أن الاتصال ليس على البث المباشر، ورد المقدم ضاحكا أنه ليس مذاعا.

وتحدث اللاعب التونسي (29 عاما) عن مفاوضات مع المدرب المساعد للزمالك بعد مباراة ودية، رغم استمرار عقده مع المصري حتى 2025.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وجه الجلاصي انتقادات للاعبي الزمالك بسبب النتائج السيئة للفريق واقترابه من فقدان لقب الدوري الذي ناله آخر موسمين.

وكتب نادي المصري -في بيان بحسابه على فيسبوك- "يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية الذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة (إم بي سي مصر)".

وأضاف "بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة، وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير، وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهازين الفني والإداري لفريق المصري".

مهيب عبد الهادي : فيه حد كلمك من #الزمالك 🗣️#إلياس_الجلاصي: إحنا على الهواء .. ولا لأ مهيب : لا .. إحنا في الفاصل 🗣️ إلياس : مدحت عبد الهادي كلمني من الزمالك فعلا 😧🥹 pic.twitter.com/Q9UM6H20LR — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 17, 2023

وأضاف البيان أن مجلس إدارة النادي المصري يؤكد احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وانضم الجلاصي إلى النادي المصري قادما من الاتحاد المنستيري في 2021.