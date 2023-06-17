منتخب البرازيل يرتدي الزي الأسود لأول مرة بتاريخه وسط دعوات للتكاتف حتى وصول أنشيلوتي

أعلن منتخب البرازيل لكرة القدم عن نيته ارتداء زيٍّ كامل باللون الأسود في مواجهته اليوم أمام نظيره الغيني، في سابقة تاريخية لمنتخب "السامبا" الذي اشتهر بزيه الأصفر.

وأكد المنتخب في تغريدة له، أنها خطوة مهمة في محاربة العنصرية، معلقًا: "دعونا ننتصر داخل الملاعب وخارجها. كفى عنصرية في كرة القدم وفي المجتمع".

ويأتي القرار بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نجم المنتخب فينسيوس جونيور سيكون ضمن لجنة من الفيفا لوضع مقترحات بشأن مواجهة العنصرية في اللعبة.

Dia de Brasil! Dia de importante passo na luta contra o racismo!!!✊🏿 Contra o racismo não tem jogo. Pela primeira vez na história, Seleção Brasileira usará um uniforme todo preto para enfrentar Guiné, no RCDE Stadium, em Barcelona. Vamos pela vitória dentro e fora dos campos.… pic.twitter.com/9zihpP5hzY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2023

وكان فينسيوس قد وقع ضحية للعنصرية في إسبانيا، والتي بلغت ذروتها في ملعب نادي فالنسيا نهاية الموسم الماضي، وخرج عندها اللاعب لاتهام إسبانيا بالعنصرية، وحظي بتعاطف واسع من الجماهير حول العالم، كما تصدر الاتحاد البرازيلي المدافعين عن النجم الشاب.

وتلتقي بطلة العالم 5 مرات مع غينيا وديا على ملعب نادي إسبانيول في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم السبت، بقيادة رامون منيزيس مدرب منتخب تحت 20 عاما، الذي تولى التدريب خلال الخسارة من المغرب 2-1 في أبريل/نيسان الماضي.

تكاتف حتى وصول أنشيلوتي

ومن ناحية أخرى، قال المدافع دانيلو إن لاعبي البرازيل المخضرمين يجب أن يتكاتفوا لقيادة المنتخب في غياب المدرب الرئيسي.

ويواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم محاولات إقناع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتولي المنصب الشاغر منذ استقالة تيتي عقب الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن دانيلو (31 عاما) قال إن أكثر لاعبي المنتخب خبرة يجب أن يتحملوا المسؤولية، في ظل استمرار البحث عن مدرب.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي تعلقت 6 من أول 7 أسئلة فيه بأنشيلوتي: "بالطبع الحديث الدائر حول مدربنا المقبل يهيمن على كل شيء، لأن هذا أمر طبيعي. في الوقت الحالي، يوجد حرص في القرار الخاص بالمدرب الجديد، حان الوقت بالنسبة للاعبين الأكثر خبرة لردّ ما منحه المنتخب لهم بالفعل".

وأضاف "نحن ملزمون ببذل جهد أكبر للحفاظ على الاستقرار من أجل اللاعبين الشبان الذين يحظون بفرصهم الأولى".

وقال إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي -يوم الثلاثاء- إنه سيوقف المفاوضات مع وكلاء أنشيلوتي والنادي الإسباني هذا الأسبوع، ولم يستبعد الانتظار حتى يوليو/تموز 2024 لتعيين المدرب الإيطالي.

وأشار دانيلو، الظهير الأيمن لريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، إلى أن رودريغيز اجتمع مع قادة المنتخب ومنهم كاسيميرو وماركينيوس وأليسون، للتشاور بشأن الاستمرار 12 شهرا مع مدرب مؤقت لحين تعيين أنشيلوتي للاستعداد قبل عامين من كأس العالم 2026.

وتابع "دورنا الآن إنجاح أي قرار يتخذه الرئيس، بهذه الطريقة يمكننا العمل بهدوء أكبر. الرئيس يستمع إلينا كثيرا وهو حاضر ونشط دائما".