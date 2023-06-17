مقتل لاعب بنادي المريخ السوداني إثر إصابته بطلق خرطوش

أعلن نادي المريخ السوداني لكرة القدم اليوم السبت وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام الملقب بـ"التونسي"، إثر إصابته بطلق خرطوش أسفل منزله.

وأوضح المريخ في بيان رسمي اليوم أن لاعبه توفي مساء أمس الجمعة إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

وذكر المريخ في البيان "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع المراحل السنية وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام "التونسي"، الذي لبى نداء ربه يوم الجمعة إثر إصابته برايش مقذوف".

وأضاف البيان "ونحن إذ ننعاه، نرسل أحر التعازي لأسرته الصغيرة والأسرة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والشهداء، ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن نشاط كرة القدم توقّف في السودان بسبب الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).