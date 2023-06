مستشفى سبيتار القطري يطور تقنية جديدة لعلاج الإصابات الرياضية دون ألم

الدوحة – يعتمد مستشفى سبيتار، لجراحة العظام والطب الرياضي في دولة قطر، تقنيات حديثة باستخدام الموجات التصادمية لعلاج الإصابات الرياضية، وتعمل طريقة العلاج الحديثة على إصلاح الأنسجة وتقليل الألم في الإصابات المرتبطة بالرياضة، مما يشكل تأثيرا إيجابيا في علاج وتعافي الرياضيين.

ونجح سبيتار في علاج العديد من هواة الرياضة ومحترفها باستخدام هذه التقنية العلاجية. ففي السنوات الأخيرة، عالج ما يفوق عن 900 رياضي محترف و1500 مراجع من ممارسي الرياضة بالموجات التصادمية، وبمعدل 600 حالة علاجية يتم إجراؤها سنويا في المستشفى، فأضاف المستشفى بذلك خبرة جديدة في هذا المجال، وعزز مكانته بوصفه وجهة رائدة للعلاج وإعادة التأهيل من الإصابات الرياضية.

وأسهم استخدام تقنية الموجات التصادمية في تعافي الرياضيين بشكل ملحوظ خاصة في الإصابات المتعلقة بالتواء الكاحل، أو آلام في الأنسجة بعد الجراحة، وكذلك في إصابات الركبة، إذ لم تُسهم التقنية في التعافي فحسب، بل سمحت للرياضيين بممارسة نشاطهم البدني بشكل أفضل ودون معاناة من الآلام.

يركّز العلاج بالموجات التصادمية على استخدام الموجات فوق الصوتية، لتوصيل الطاقة عبر الأنسجة إلى الموقع المستهدف في الجسم، مما يؤدي إلى استجابات حيوية، ويحفز إصلاح الأنسجة ويعالج الآلام.

وهو علاج خارجي وغير جراحي بديل لخيارات العلاج التقليدية، كما لا يتطلب الحقن أو التخدير الموضعي، حيث تعمل بروتوكولات العلاج على استعمال الطاقة بشكل تدريجي باستخدام الأجهزة الحديثة، مما يعزز راحة المريض بشكل كبير أثناء إجراء العملية.

تستغرق كل جلسة علاج بالموجات التصادمية ما بين 5 و10 دقائق، ولتحقيق النتائج المُثلى، عادة ما تجرى من جلسة واحدة إلى 3 جلسات متباعدة على مدار أسبوعين، حيث يتيح نهج العلاج المُبسط هذا للرياضيين العودة بسرعة إلى أنشطتهم الرياضية، ويعزز من فرص الشفاء والتعافي وإبعاد الألم.

يشيع استخدام هذه التقنية في الإصابات أو الحالات المرتبطة بالرياضة مثل التهاب الأوتار المتكلسة (الكتف)، والتهاب اللفافة الأخمصية (القدم)، والتهاب وتر العرقوب (أكيليس)، والتهاب الأوتار الرضفة (وتر صابونة الركبة)، والتهاب الكوع والمرفق (أو ما يعرف بمرفق التنس)، والتهاب الجراب المدور (الورك)، وقصبة الساق، حيث أصبح العلاج بالموجات التصادمية خيارا علاجيا للرياضيين الذين يسعون إلى التعافي الفعال.

