فرنسا وإنجلترا تتصدران مجموعتيهما في تصفيات يورو 2024 بفوزين كبيرين على جبل طارق ومالطا

عزز منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، بفوزه على جبل طارق 3-صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة التي شهدت فوزا عريضا للمنتخب الإنجليزي على مضيفه المالطي 4-صفر، ليتصدر المجموعة الثالثة.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لوصيف بطلة العالم في المجموعة بعد التفوق على هولندا 4-صفر وأيرلندا 1-صفر، ليرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

وتحتل اليونان المركز الثاني ولديها 6 نقاط، بعد فوزها 2-1 على أيرلندا الجمعة، مقابل 3 نقاط لهولندا، ويبقى رصيد أيرلندا وجبل طارق خاويا حتى الآن.

وتقدم منتخب فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 78 سجل أيمن مويلحي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده جبل طارق.

إنجلترا تكتسح مالطا

أحكمت إنجلترا قبضتها على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية بفوزها 4-صفر على مالطا في مباراة شهدت تألق ترينت ألكسندر-أرنولد في اللقاء الدولي الأول الذي يلعبه أساسيا في عام واحد.

وسجل ظهير ليفربول، الذي لعب في وسط الملعب، هدفا وشارك في هدفين آخرين قبل الاستراحة.

وفي الدقيقة الثامنة لعب تمريرة إلى بوكايو ساكا الذي لعب عرضية منخفضة سجلها فرديناندو أباب عن طريق الخطأ في مرماه تحت ضغط هاري كين.

وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الثاني من تسديدة بالقدم اليمنى في الدقيقة 28، كما شارك في الهجمة التي حصل منها كين على ركلة جزاء أحرز منها هدفه 56 مع إنجلترا في الدقيقة 31.

وتحسن أداء منتخب مالطا في الشوط الثاني لكن لم يحالفه الحظ وتلقي الهدف الرابع من ركلة جزاء سجلها البديل كالوم ويلسون في الدقيقة 83.

وبهذا تصل إنجلترا إلى النقطة التاسعة من 3 مباريات، بينما حققت أوكرانيا وإيطاليا ومقدونيا الشمالية 3 نقاط لكل منها من مباراتين. وتتذيل مالطا الترتيب دون نقاط بعد 3 مباريات.