رياضة

سكولاري يعود من الاعتزال لتدريب أتلتيكو مينيرو البرازيلي

Brazil's head coach Luiz Felipe Scolari reacts during the FIFA World Cup 2014 group A preliminary round match between Brazil and Croatia at the Arena Corinthians in Sao Paulo, Brazil, 12 June 2014. Brazil won 3-1. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA/TOLGA BOZOGLU
سكولاري قاد البرازيل لأكبر هزيمة محرجة 1-7 على أرضه أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014 (الأوروبية)
17/6/2023

وافق لويز فيليبي سكولاري -المدرب الفائز بكأس العالم لكرة القدم- على مهمة تدريبية جديدة بعد عودته من الاعتزال أمس الجمعة من أجل قيادة أتلتيكو مينيرو البرازيلي حتى نهاية 2024.

وترك المدرب (74 عاما) منصبه مديرا فنيا لأتلتيكو بارانينسي للتعاقد مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حيث سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت.

وقاد سكولاري أتلتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي خلال فترته مع الفريق التي استمرت 6 شهور، وأعلن اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال مسيرته المتنوعة -التي امتدت أكثر من 40 عاما- تمتع سكولاري بالنجاح على صعيد الأندية والمنتخبات، وسيبقى وجوده في الأذهان كثيرا بسبب النجاحات والإخفاقات مع منتخب بلاده البرازيل.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل للفوز بكأس العالم عام 2002 في اليابان، لكنه كان أيضا مسؤولا عن الفريق عندما تعرض لأكبر هزيمة محرجة 1-7 على أرضه أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.

وقاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا عام 2004 وقبل نهائي كأس العالم في 2006، قبل أن يتولى تدريب تشلسي، حيث عانى من فترة مضطربة استمرت 7 أشهر قبل إقالته.

وعلى صعيد الأندية، حقق سكولاري نجاحا في البرازيل والصين، وفاز بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس مع كل من غيرميو وبالميراس، والدوري الصيني الممتاز ودوري أبطال آسيا مع قوانغتشو إيفرغراند.

وستكون أول مباراة لسكولاري مع أتلتيكو مينيرو ​​خارج أرضه أمام فلومينينسي يوم 21 يونيو/حزيران الحالي.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

المصدر : رويترز