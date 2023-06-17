وافق لويز فيليبي سكولاري -المدرب الفائز بكأس العالم لكرة القدم- على مهمة تدريبية جديدة بعد عودته من الاعتزال أمس الجمعة من أجل قيادة أتلتيكو مينيرو البرازيلي حتى نهاية 2024.

وترك المدرب (74 عاما) منصبه مديرا فنيا لأتلتيكو بارانينسي للتعاقد مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حيث سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت.

وقاد سكولاري أتلتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي خلال فترته مع الفريق التي استمرت 6 شهور، وأعلن اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال مسيرته المتنوعة -التي امتدت أكثر من 40 عاما- تمتع سكولاري بالنجاح على صعيد الأندية والمنتخبات، وسيبقى وجوده في الأذهان كثيرا بسبب النجاحات والإخفاقات مع منتخب بلاده البرازيل.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل للفوز بكأس العالم عام 2002 في اليابان، لكنه كان أيضا مسؤولا عن الفريق عندما تعرض لأكبر هزيمة محرجة 1-7 على أرضه أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.

وقاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا عام 2004 وقبل نهائي كأس العالم في 2006، قبل أن يتولى تدريب تشلسي، حيث عانى من فترة مضطربة استمرت 7 أشهر قبل إقالته.

وعلى صعيد الأندية، حقق سكولاري نجاحا في البرازيل والصين، وفاز بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس مع كل من غيرميو وبالميراس، والدوري الصيني الممتاز ودوري أبطال آسيا مع قوانغتشو إيفرغراند.

وستكون أول مباراة لسكولاري مع أتلتيكو مينيرو ​​خارج أرضه أمام فلومينينسي يوم 21 يونيو/حزيران الحالي.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.