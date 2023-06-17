زياش يقترب من اللعب بجوار رونالدو ومودريتش يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشلسي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ليرافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن المفاوضات بين ناديي النصر وتشلسي بشأن زياش بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن وفدا من النادي السعودي يتقدمه رئيس النادي سيصل إلى لندن لإقناع اللاعب المغربي بالانتقال إلى الفريق الملقب بــ"العالمي".

وأضافت أن العرض السعودي يغري زياش بخوض أول تجربة خارج الملاعب الأوروبية، واللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، خصوصا أنه يعاني من أجل إيجاد مكان له في تشكيلة تشلسي.

Al Nassr are advancing in talks to sign Hakim Ziyech from Chelsea, confirmed. Negotiations are underway — as called by Footmercato. 🚨🔵🇸🇦 #CFC #Saudi Player open to discuss, proposal made. Chelsea expect final bods from Saudi clubs for Ziyech and Aubameyang too. pic.twitter.com/9UBYtLGGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023

وأمضى زياش مع تشلسي موسمين بعدما وصل إليه قادما من أياكس أمستردام الهولندي عام 2020. وخلال موسمه الأول، ظهر بشكل جيد وحظي بفرص للمشاركة في مباريات الفريق، لكنه عانى في الموسم الثاني (2022-2023) وأمضى معظمه احتياطيا.

واقترب زياش (30 عاما) في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي معارا، بعد توصل الأخير إلى اتفاق مع تشلسي، لكن إشكالات إدارية أدت لتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وعلى الرغم من معاناته مع تشلسي وندرة مشاركاته، قدم زياش مع المنتخب المغربي مستويات مميزة خلال بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر خلال منتصف الموسم، وساهم ببلوغ "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي.

مودريتش يرفض عرضا سعوديا

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن المخضرم لوكاس مودريتش نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، رفض عرضا جديدا للانتقال إلى الدوري السعودي، مقابل الحصول على راتب يزيد على 200 مليون يورو خلال 3 سنوات.

وقالت الصحيفة إن مودريتش (37 عاما) رفض الانتقال إلى نادي الهلال رغم العرض المغري ماليا، وفضّل إكمال مسيرته -التي بدأت قبل 11 عاما- مع ريال مدريد، حينما انضم إليه قادما من توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

وخلال مشواره مع ريال مدريد، تُوّج مودريتش بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا (5 مرات) ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب بالدوري الإسباني.

وحتى هذه اللحظة، لم يتوصل المخضرم الكرواتي لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تمديد عقده.