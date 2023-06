زياش يقترب من اللعب بجوار رونالدو ومودريتش يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشلسي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ليرافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن المفاوضات بين ناديي النصر وتشلسي بشأن زياش بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن وفدا من النادي السعودي يتقدمه رئيس النادي سيصل إلى لندن لإقناع اللاعب المغربي بالانتقال إلى الفريق الملقب بــ"العالمي".

وأضافت أن العرض السعودي يغري زياش بخوض أول تجربة خارج الملاعب الأوروبية، واللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، خصوصا أنه يعاني من أجل إيجاد مكان له في تشكيلة تشلسي.

Al Nassr are advancing in talks to sign Hakim Ziyech from Chelsea, confirmed. Negotiations are underway — as called by Footmercato. 🚨🔵🇸🇦 #CFC #Saudi

Player open to discuss, proposal made.

Chelsea expect final bods from Saudi clubs for Ziyech and Aubameyang too. pic.twitter.com/9UBYtLGGgb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023