رئيس بايرن ميونخ مهاجما تشافي مدرب برشلونة: لا أفهم لماذا يطاردون لاعبنا علنا

وجّه هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، انتقادات لاذعة لنادي برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، بعد ادعاءات حول إعراب النادي الإسباني عن اهتمامه بضم جوشوا كيميتش، مؤكدا أن اللاعب الدولي ليس معروضا للبيع.

وقال هاينر لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت "لا أفهم تماما لماذا يطاردون لاعبنا بشكل علني وفج".

وأضاف "جوشوا كيميتش عنصر أساسي معنا، إنه قائد، هو القائد الثالث لنا وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معنا، وسيفوز بالمزيد من الألقاب معنا في المستقبل".

وكان تشافي المدير الفني لبرشلونة وصف كيميتش بأنه "لاعب بارز" في مركزه، ويتفهم متطلبات كرة القدم.

ولدى سؤاله عما إذا كان كيميتش قد يصبح خليفة لسيرخيو بوسكيتس مع برشلونة، أشار تشافي "كيميتش مرتبط بعقد، إذا فتح الباب سيكون هناك محادثات مع بايرن ميونخ".

وقال كيميتش يوم الثلاثاء الماضي "يتبقى لي عامان في عقدي مع بايرن ميونخ، ولدينا خطط كبيرة هناك".

وكان برشلونة قد تواصل مع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ حتى أقنعه بترك بطل ألمانيا والانتقال للفريق الإسباني بداية الموسم الماضي، في صفقة أثرت سلبيا على الفريق البافاري الذي فاز بالدوري الألماني بشق الأنفس بعد أن خرج من دوري أبطال أوروبا.