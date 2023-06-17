خسارة المغرب وتونس أمام جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية في تصفيات الأمم الأفريقية

خسر منتخب المغرب 1-2 أمام مضيفه الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت، كما خسرت تونس صفر-1 أمام منتخب غينيا الاستوائية الذي حجز بطاقة العبور للبطولة المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وضمن منتخبا المغرب وجنوب أفريقيا التأهل إلى النهائيات بساحل العاج في 2024، لكن الفوز قفز بجنوب أفريقيا إلى صدارة المجموعة 11 ولها 7 نقاط، متقدمة بنقطة واحدة على المغرب.

ويستطيع المغرب استعادة الصدارة عندما يستضيف ليبيريا في ختام التصفيات في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأراح مدرب المغرب وليد الركراكي الحارس ياسين بونو ولاعب الوسط سفيان أمرابط بالإضافة إلى لاعبي منتخب تحت 23 عاما لمشاركته في بطولة أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقدمت جنوب أفريقيا بعد خطأ فادح من الحارس منير المحمدي الكجوي، حيث سقطت تسديدة بيرسي تاو من يده إلى داخل المرمى بعد 6 دقائق من البداية.

وعززت صاحبة الأرض تفوقها بعد الاستراحة مباشرة عندما تابع ليباسا زاكيلي تسديدة زميله ثيمبا زواني المرتدة من الحارس.

وقلص حكيم زياش الفارق للمغرب بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة عند مرور ساعة من اللعب.

خسارة تونس

وفي مباراة أخرى بالتصفيات القارية، تأهل منتخب غينيا الاستوائية لأمم أفريقيا بعد فوزه على ضيفه التونسي 1-صفر في الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة.

وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، وضمن المنتخبان تأهلهما للنهائيات التي تنطلق في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.

🇬🇶 غينيا الاستوائية تحجز مقعدها في كوت ديفوار ✈️ منتخب الرعد الوطني إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخهم🏆#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/pHhnTJVJB7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 17, 2023

وفي المجموعة ذاتها، فازت بوتسوانا 1-صفر على ضيفتها ليبيا.

وتقدمت بوتسوانا إلى المركز الثالث بأربع نقاط مقابل 3 نقاط للمنتخب الليبي متذيل الترتيب.