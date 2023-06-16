مانشستر سيتي يواجه أرسنال في مباراة درع المجتمع

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الجمعة- أن مانشستر سيتي بطل الثلاثية سيفتتح موسم 2023-2024 أمام أرسنال على لقب درع المجتمع، بالسادس من أغسطس/آب في بداية تقليدية لموسم الدوري الممتاز.

وبتتويج "السيتي" بلقبي الدوري وكأس الاتحاد سيشارك (وصيف بطل الدوري) أرسنال في المباراة بملعب ويمبلي.

وأنهى أرسنال الدوري بفارق 5 نقاط خلف "السيتي" بعد أن أهدر صدارته لفترة طويلة بالموسم.

والعام الماضي، أقيمت مباراة درع المجتمع بين "السيتي" وليفربول في ملعب "كينغ باور" الخاص بنادي ليستر سيتي لانشغال "ويمبلي" بنهائي بطولة أوروبا للسيدات.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 11 أغسطس/آب، حين يحل "السيتي" (بطل أوروبا) ضيفا على بيرنلي الصاعد للأضواء.